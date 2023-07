Prigožinove krinke: pristni selfiji ali obdelane fotografije z namenom diskreditacije?

Po raciji Prigožinove sanktpeterburške rezidence, v kateri so med drugim našli omaro z lasuljami, so po družbenih omrežjih zakrožile fotografije zamaskiranega vodje zloglasnega Wagnerja. Na njih naj bi poziral Prigožin z različnimi lasuljami in umetnimi bradami. A se pojavljajo dvomi o njihovi pristnosti in špekulacije o tem, da z njihovo objavo v javnosti ruske oblasti želijo ponižati in diskreditirati vodjo skupine Wagner.

V sredo je prokremeljski časnik Izvestia objavil fotografije in video posnetke ruske varnostne službe FSB, ki je po neuspelem uporu izvedla racijo v rezidenci Jevgenija Prigožina v Sankt Peterburgu. V ruskem domovanju vodje zasebne najemniške vojske Wagner so poleg orožja in streliva našli med drugim še ponarejene dokumente, bankovce, vojaško uniformo, nagačenega aligatorja in omaro z lasuljami. Poleg seznama predmetov je časnik objavil tudi šest fotografij, večinoma selfijev, na katerih naj bi Prigožin poziral zamaskiran v lasulje, brado ali kar v oboje. Fotografije naj bi se najprej pojavile na Telegramu, na provladnih kanalih.

Na eni od fotografij naj bi bil oblečen kot zaposleni na sudanskemu ministrstvu za obrambo, na drugi pa kot asistent diplomata iz Abudabija, spet tretji je zamaskiran v pripadnike libijske in sirske vojske. Ruski mediji poročajo, da je Prigožin lasulje in brade nosil na svojih "misijah" v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Nekateri menijo, da so fotografije obdelane in da so jih ruske oblasti dale v javnost zato, da bi dodatno okrnile ugled vodje skupine Wagner. Prigožinovi podporniki pa poudarjajo, da če bi šlo za resnične krinke, ki jih je Prigožin uporabljal v tujini, bi razkritje takšnih fotografij lahko pomenilo kršenje stroge ruske zakonodaje o nacionalni varnosti.

Strokovnjak: detajli so površni, fotografije pa zelo nizke ločljivosti Po mnenju britanskega strokovnjaka Deepayana Bhowmika, ki je doktoriral na področju obdelave fotografij in je zaposlen kot izredni profesor na Univerzi v Newcastlu, obstaja velika verejtnost, da so fotografije ponarejene. "Do teh fotografij sem skeptičen, ker so detajli dokaj površni, še posebej pri očeh, prav tako pa so fotografije zelo nizke ločljivosti," je po poročanju britanskega časnika Metro pojasnil Bhowmik. "Ko nekdo digitalno ureja fotografijo [ponarejanje], jo večkrat stisne, da zmanjša kakovost in zagotovi, da se zabrišejo spremembe, ki so lahko pri dejanskem urejanju zelo ostre. In to je eden od sumov tukaj," je prepričan strokovnjak. Brade so na posnetkih zelo očitno umetne, a Bhowmik meni, da so jih lahko enostavno prevzeli z drugih fotografij, ali morda celo iz slikovnega kataloga na spletu, in prilepili na izvirne fotografije Prigožina. "To je možno, če bi nekdo izvajal zelo napredno urejanje fotografij s pomočjo tehnologije "deep fake", kot je menjava obrazov. Vendar so te slike videti veliko manj tehnološko napredne," je dejal.