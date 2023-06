Prigožinovo letalo med letom izginilo z radarjev

Potem ko je zapustil sedež južnega poveljstva ruske vojske v Rostovu na Donu, se je za vodjo najemniške skupine Wagner izgubila (skoraj) vsaka sled. Jevgenij Prigožin je izginil z radarjev. Dobesedno. Njegovo zasebno letalo, ki je vzletelo s sanktpeterburškega letališča, je slabi dve uri kasneje prenehalo oddajati signal o svoji lokaciji. Je že na poti v Belorusijo?

Po sobotnem dogajanju v Rusiji, ko se je konvoj najemniške skupine Wagner ustavil 200 kilometrov pred Moskvo in nato odstopil od napredovanja proti prestolnici, svet še vedno poskuša razumeti, kaj natančno se je zgodilo in kakšne so implikacije dramatičnih dogodkov. Med Jevgenijem Prigožinom in ruskim obrambnim ministrstvom ter generalštabom je dolgo tlelo. Nato pa so stvari zelo hitro eskalirale in se v manj kot 24 urah od začetka pohoda nenadoma umirile.

Prigožin in predsednik Vladimir Putin sta po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka dosegla dogovor. Vse podrobnosti pogovorov niso znane, tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa je dejal, da dogovor vključuje umik obtožnice za oborožen upor proti Prigožinu ter da pripadniki Wagnerja, ki niso sodelovali v pohodu, lahko podpišejo pogodbo o sodelovanju z ministrstvom za obrambo. Proti vsem tistim, ki so sodelovali, pa Rusija ne bo sprožala postopkov zaradi "njihovih zaslug v bojih" ter da se bodo enote vrnile v Ukrajino. Na Zahodu se vrstijo analize o usihajoči Putinovi moči, medtem ko v Rusiji, od koder naj bi pobegnilo več vplivnih ljudi, konspirativno ugibajo, ali gre za "orkestrirano igro", s katero je Putin sedaj izsledil "šibke" in "izdajalske" elemente, čemur naj bi sledile obsežne čistke "nelojalnih kadrov".

icon-expand Wagner v Rostovu FOTO: Profimedia

Zastavljajo tudi vprašanja, ali to pomeni konec skupine Wagner in kaj bo z njenimi "operacijami" v tujini, predvsem v Afriki. Bo Wagner dobil novega vodjo in kaj bo najslavnejši prodajalec hotdogov počel v Belorusiji? Analitiki so za Sky News celo ugibali, da bi se lahko Wagner pripravljal na ponoven poskus napada na Kijev in da potekajo logistični premiki ruskih enot. "V primeru, da se Jevgenij Prigožin in Wagner pojavita na ozemlju Republike Belorusije, bomo morali okrepiti celotno vzhodno krilo Nata," je dejal litovski predsednik Gitanas Nauseda.

Kje je Prigožin? V soboto zvečer je zapustil Rostov na Donu, kjer se je "utaboril" ob začetku pohoda na Moskvo. Po dostopnih podatkih je njegovo letalo v nedeljo zjutraj poletelo z enega od vojaških letališč na jugovzhodu Rusije v severozahodni smeri. Nato je po podatkih Flightradarja zapustilo Sankt Petersburg ob 13.45. po moskovskem času in znova letelo v smeri jugovzhoda. Ob 15.30. pa je izginilo z radarskih zaslonov, ko je očitno izključilo transponderje. Kje točno se sedaj nahaja vodja Wagnerja, ni jasno, prav tako ni potrjeno, ali je Prigožin sploh sedel na letalu.

icon-expand Let Prigožinovega letala, ki je izginilo z radarjev na jugu Rusije FOTO: Flightradar24