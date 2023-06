Prigožinovo letalo pristalo v Belorusiji, gradijo novo Wagnerjevo oporišče?

Prigožin, ki je očitno sprejel enega od treh Putinovih pogojev, naj bi pristal v Belorusiji. Zasebno letalo Embraer Legacy 600 z registracijo RA-02795 je v jutranjih urah prispelo na vojaško letališče Mačulišči, južno od Minska. Gre za letališče, ki ga uporablja (tudi) rusko vojno letalstvo za napadalne operacije v Ukrajini.

Letalo, ki naj bi pripadalo Jevgeniju Prigožinu, je v Belorusijo prispelo ob 7.40 po lokalnem času iz Rostova na Donu, mesta, ki so ga v sobotnem pohodu proti Moskvi zavzele enote Wagnerjevih plačancev. O domnevnem prihodu Prigožina v Belorusijo je poročala tudi beloruska protivladna aktivistična skupina Beloruski Hajun. Le 18 minut za tem je na istem letališču pristalo tudi poslovno letalo BAe 125-800B z registracijo RA-02878, ki je priletelo iz Sankt Peterburga. Tam se sicer nahaja Wagnerjev center v Rusiji, pa poroča ukrajinski Euromaidan Press (EP).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prvo letalo z registrsko številko RA-02795 je v ponedeljek vzletelo iz Sankt Peterburga in v bližini Rostovske oblasti izklopilo transponder, identifikacijsko napravo. Po vsej verjetnosti je prišlo iskat Prigožina, ugotavlja EP. Okoli 18. ure se je letalo nato znova pojavilo na radarju nad Tambovsko oblastjo in se do 19.00 vrnilo v Sankt Peterburg. Vodjo Wagnerja so zadnjič videli 24. junija v Rostovu na Donu, mestu na jugu Rusije, ki so ga borci PMC Wagnerja prevzeli pod nadzorom, potem ko je Prigožin napovedal "pohod pravice" na Moskvo.

icon-expand Ruski lovec Su-35S na letališču Mačulišči FOTO: AP

Wagner gradi oporišče za več tisoč borcev v Belorusiji? Kljub sporu z ruskim obrambnim ministrstvom, ki se vleče že več mesecev in je bil tudi povod za Wagnerjev pohod na Moskvo, Prigožin, kot kaže, za transport uporablja vojaška letališča in baze ruskega vojnega letalstva. Na letališču Mačulišči se namreč nahaja več bojnih in podpornih letal, ki jih Rusija uporablja za napade na cilje v Ukrajini. Med njimi tudi nosilce kinžalov Mig-31K in letala za zgodnje radarsko opozarjanje A-50. Eno od teh je bilo tudi lažje poškodovano med napadom beloruskih upornikov z droni.

Opozicijski beloruski portal Verstka je v ponedeljek poročal, da se je na teritorju Belorusije začelo graditi oporišče za Wagnerjeve plačance. Šlo naj bi za kamp, v katerem bi lahko namestili 8000 borcev, nahaja pa se nekaj manj kot 200 kilometrov od ukrajinske meje v bližini mesta Asipoviči v oblasti Mogiljev. Po poročanju portala, ki se sklicuje na obveščene vire, naj bi oporišče zraslo na površini 24.000 kvadratnih metrov, gradnjo pa so odredile beloruske oblasti. Prav tako naj bi več družin pripadnikov Wagnerja potrdilo, da se njihovi borci premeščajo v Belorusijo. To tudi naj ne bi bilo edino oporišče v državi, kamor prihajajo plačanci Wagnerja. Kaj točno je bilo v ozadju dogovora med Putinom, Lukašenkom in Prigožinom, (še) ni znano.

icon-expand Prigožin in pripadniki Wagnerja med bitko za Bahmut FOTO: AP