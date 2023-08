Prigožinovo letalo v preteklosti letelo v floti slovenskega podjetja

Prigožinovo zasebno letalo Embraer Legacy 600, ki je strmoglavilo v regiji Tver, je med letoma 2007 in 2015 uporabljal tudi nekdanji slovenski letalski prevoznik Linxair. To podjetje je imelo v tistem času sklenjene pogodbe tudi z naročniki iz javnega sektorja. Med drugim so se s strmoglavljenim letalom nekoč prevažali predstavniki slovenske vlade, predsednik republike in podjetniki. Od leta 2020 pa je letalo v lasti skupine Wagner.

icon-expand Embraer FOTO: AP

Zgodovina 16 let starega letala, ki so jo objavili na spletni strani Planespotters.net, kaže, da je z letalom Embraer Legacy 600 (Embraer ERJ-135) najprej upravljalo slovensko podjetje Linxair. Od oktobra 2007 do septembra 2015 je bilo namreč vpisano v slovenski register z registracijo S5-ABL, so med prvimi opozorili na slovenskem letalskem portalu sierra5.net. Nato je letalo prešlo v floto avstrijskega operaterja International Jet Management, od oktobra 2017 pa je bilo registrirano pod turškim operaterjem MNG Jet. Novembra 2018 je prešlo pod okrilje podjetja Autolex Transport, ki je registrirano na Sejšelih in ki je bilo tarča sankcij ZDA zaradi povezav z Jevegnijem Prigožinom. Leta 2020 pa je tudi uradno v lasti skupine Wagner z registrsko oznako RA-02795.

icon-link Zgodovina letala EMBRAER ERJ-135 FOTO: Planespotters.net

Kot kažejo fotografije razbitin, pa letala v vsem tem času niso prebarvali, saj je bilo še vedno v barvah Linxaira.

icon-expand Kraj strmoglavljenja letala FOTO: Profimedia

Linxair: od uspešnega podjetja do stečaja Zasebni letalski prevoznik LinxAir je bil ustanovljen in je začel delovati leta 1999, s sedežem na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Podjetje je bilo najhitreje rastoče letalsko podjetje v slovenski zgodovini in največji operater poslovnega letalstva na območju nekdanje Jugoslavije. V preteklosti je imel Linxair sklenjene pogodbe z naročniki iz javnega sektorja, med drugim je prevažal predsednika republike, premierja, ministre in podjetnike. Linxair je v času vlade Boruta Pahorja opravil za več kot 1,9 milijona evrov letalskih prevozov za naročnike iz javnega sektorja, prevoze je opravljal tudi za klinični center in zavod za zdravstveno zavarovanje, je pred leti poročalo Delo. Podjetje je šlo leta 2014 v stečaj, čeprav so se finančne težave začele že leta 2009. Tik pred stečajem so sedež podjetja prestavili iz Ljubljane v Slovenj Gradec, manjši del flote pa je bil po stečaju v uporabi novega operaterja SiAvia, ki ga je ustanovil isti lastnik. Tudi to podjetje je sicer pozneje propadlo, saj je bil po podatkih spletne strani Stop neplačniki! subjekt izbrisan leta 2021.

V 20 letih druga letalska nesreča letala Embraer Legacy 600 Model poslovnega letala so začeli proizvajati leta 2002 v Braziliji, izdelali pa so jih skoraj 300. Embraer je v odzivu zapisal, da so bili obveščeni o nesreči, več informacij pa za zdaj nimajo. Omenjenega letala sicer od leta 2019 niso servisirali zaradi mednarodnih sankcij, uvedenih proti Rusiji.