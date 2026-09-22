Prihaja El Nino, razglasili so izredne razmere

Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Nina lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Obstaja tudi nevarnost višjih plim od običajnih, ki bi lahko povzročile poplave na obali.

Newsom je ob razglasitvi izrednih razmer izpostavil, da mora zvezna država ukrepati, preden bo prišlo do težav ter skupnostim zagotoviti podporo in zaščito, ki jo potrebujejo.

Z razglasitvijo izrednih razmer bodo državnim agencijam olajšali dostop do virov in zalog za obrambo pred poplavami, kot so črpalke in vreče s peskom. Kalifornijska nacionalna garda pa se bo lahko pripravila na podporo pri odzivanju na poplave, iskanju in reševanju ter inženirskih in logističnih misijah, kadar bo to potrebno.