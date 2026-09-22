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Prihaja El Nino, razglasili so izredne razmere

Miami, 22. 09. 2026 12.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Poplave v Kaliforniji

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v tej ameriški zvezni državi razglasil izredne razmere, medtem ko se ameriška zahodna obala pripravlja na prihod uničujočega pojava El Nino.

Vremenoslovci opozarjajo, da bi v prihodnjih mesecih zaradi El Nina lahko regijo prizadele močne in uničujoče nevihte. Obstaja tudi nevarnost višjih plim od običajnih, ki bi lahko povzročile poplave na obali.

Newsom je ob razglasitvi izrednih razmer izpostavil, da mora zvezna država ukrepati, preden bo prišlo do težav ter skupnostim zagotoviti podporo in zaščito, ki jo potrebujejo.

Z razglasitvijo izrednih razmer bodo državnim agencijam olajšali dostop do virov in zalog za obrambo pred poplavami, kot so črpalke in vreče s peskom. Kalifornijska nacionalna garda pa se bo lahko pripravila na podporo pri odzivanju na poplave, iskanju in reševanju ter inženirskih in logističnih misijah, kadar bo to potrebno.

Gavin Newsom
Gavin Newsom
FOTO: AP

El Nino je faza segrevanja naravnega cikla v tropskih tihomorskih regijah, ki se naravno pojavi vsaki dve do sedem let. Začne se s segrevanjem temperature morske gladine v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem Tihem oceanu. Ko te višje temperature od običajnih vztrajajo več mesecev, povzročajo več neurij in oblakov nad regijo, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu. Ponekod povzročajo bolj vroče in suho vreme, drugod hladnejše in bolj vlažno.

Za letošnji El Nino po navedbah vremenoslovcev velja 75-odstotna možnost, da bo najmočnejši doslej. Ponekod po svetu že povzroča ekstremne vremenske pojave, vrhunec pa naj bi dosegel med oktobrom in decembrom.


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