Dočakali smo film, ki sta ga Halle Berry in Mark Wahlberg snemala tudi v Piranu

Pa smo ga le dočakali – film s slovitima Halle Berry in Markom Wahlbergom v glavnih vlogah, ki so ga snemali tudi v Piranu, bo na ogled avgusta. Izšel bo s skoraj letom dni zamude, na spletu pa že navdušuje triminutni napovednik. Videti je, da se obeta veliko akcije vohunskega žanra, nekaj komičnih vložkov in ljubezenska zgodba v ozadju. Film, ki ga Pirančani, ponosni na to, da se njihov kraj večkrat pojavi že v napovedniku, zagotovo ne bodo zamudili.