Prihaja nova letalska družba, namenjena psom

Prve povezave bodo med Londonom, New Yorkom in Los Angelesom. Prvi polet iz New Yorka je napovedan za 23. maj, poroča Forbes.

Potniki bodo morali na letališče priti le eno uro pred vzletom, pred vkrcanjem pa bodo lastniki dobili tudi obrok. Pasje potnike bo nato sprejel zaposleni in jih pospremil do kabine, posebej pripravljene prav za štirinožce.

"Ko smo leta 2011 ustanovili BARK, je bila naša glavna misija ustvarjati izdelke za pse in njihove lastnike. Veseli smo, da lahko s pomočjo tega, kar smo se naučili v zadnjih letih, ustvarimo izkušnjo, ki na prvo mesto resnično postavlja pse," je povedal Matt Meeker , soustanovitelj in glavni izvršni direktor pri BARK.

Da bi bila izkušnja za kosmatince kar se da prijetna, bo letalo opremljeno s pomirjujočimi feromoni, glasbo in barvami, ki jih imajo mladiči najraje. Poleg tega bodo kužkom na voljo priboljški, glušniki za dušenje hrupa, pa tudi pijača, s pomočjo katere bodo ublažili nelagoden občutek v ušesih, ki ga običajno povzročajo spremembe tlaka v kabini.

Pa cena? Cena vozovnice za pot med New Yorkom in Los Angelesom znaša 6000 funtov (približno 6980 evrov) za enega psa in njegovega spremljevalca in 8000 funtov (okoli 9300 evrov) za pot med New Yorkom in Londonom.