Prihaja super El Nino? 'Vremenski dogodki, kakršnih še nismo videli'

"Mislim, da bomo videli vremenske dogodke, kakršnih v sodobni zgodovini še nismo doživeli," je v petek dejal glavni meteorolog in podnebni strokovnjak televizije WFLA-TV, Jeff Berardelli.

Videti je, da so napovedni modeli na pravi poti, pa je komentiral podnebni znanstvenik Daniel Swain s Kalifornijskega inštituta za vodne vire za AP News. To je zato, ker sta obseg in intenzivnost podpovršinskih anomalij tople vode oziroma valov nenavadno tople vode, ki so ključni del fizike pojava El Nino, približno tako velika, kot smo jih videli v zgodovinskih podatkih, je dodal. "Eden od ključnih gradnikov, da se pojav v celoti razvije, se dejansko že dogaja," je dodal Swain. "Še vedno ne vemo natančno, kaj se bo zgodilo. Ni zagotovljeno, da bo šlo za super El Niño. Vendar obstaja možnost za nekaj res izjemnega."

El Nino je ciklično in naravno segrevanje delov ekvatorialnega Tihega oceana, ki nato spremeni vremenske vzorce po vsem svetu. Njegov nasprotni pojav, La Nina, pa zaznamujejo vode, ki so hladnejše od povprečja.

Če Tihi ocean sprosti veliko toplote, to okrepi podnebni sistem in povzroči vremenski kaos, je pojasnil Berardelli. Z več toplote bodo močnejši vročinski valovi, poslabšane suše na nekaterih območjih, pa tudi več vlage v zraku, kar vodi do intenzivnejših poplav, je dodal. Pojav zavira tudi sezono orkanov v Atlantiku, ker je v Tihem oceanu toliko toplote, da ta prevlada nad Atlantikom. Kraji, kot so Karibi, bodo zato to poletje izjemno suhi in bodo imeli manj tropskih sistemov.

Berardelli je dejal, da dogodek El Nino v bistvu prerazporeja toploto na Zemlji. Trenutno se podpovršinska toplota v Tihem oceanu premika proti vzhodu čez ocean in se iz globokih voda dviga proti površju, kar so začetne faze tega pojava.

Kje bo El Nino najbolj prisoten?

El Niño ima globalne vplive. Po celotnih ZDA že zdaj kaže, da bo to poletje bolj vroče od običajnega, z izrazitimi vročinskimi valovi, je poudaril Berardelli. Čeprav je podrobnosti v tem trenutku težko natančno napovedati, Berardelli prav tako pričakuje pogostejše dnevne nevihte na jugozahodu ZDA. Degradacija gozdov, ki jo povzročajo požari, sečnja in suša, prizadene približno 40 odstotkov Amazonije in to bi se lahko leta 2026 še poslabšalo ob močnem pojavu El Nina. Življenje v Južni Ameriki je sicer že stoletja prepleteno z El Niñom in njegovim značilnim kopičenjem toplih oceanskih voda ob obali Peruja in Ekvadorja, poroča New York Times.

