Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Prihaja super El Nino? 'Vremenski dogodki, kakršnih še nismo videli'

New York, 09. 05. 2026 11.12 pred 42 minutami 3 min branja 5

Avtor:
N.V.
Suša pri Amazonki

Vremenoslovci za letos napovedujejo klimatski pojav El Nino, ki bi lahko bil najmočnejši v zgodovini in bi prinesel še bolj ekstremne vremenske razmere. Vetrovni vzorci nad Pacifikom se spreminjajo, ocean sprošča nakopičeno toploto, kar bi lahko sprožilo verigo učinkov na padavine, suše in gozdne požare. Obstaja približno 60-odstotna verjetnost, da se bo pojav razvil med majem in julijem, opozarjajo na Nacionalni upravi za oceane in atmosfero.

"Mislim, da bomo videli vremenske dogodke, kakršnih v sodobni zgodovini še nismo doživeli," je v petek dejal glavni meteorolog in podnebni strokovnjak televizije WFLA-TV, Jeff Berardelli.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Videti je, da so napovedni modeli na pravi poti, pa je komentiral podnebni znanstvenik Daniel Swain s Kalifornijskega inštituta za vodne vire za AP News. To je zato, ker sta obseg in intenzivnost podpovršinskih anomalij tople vode oziroma valov nenavadno tople vode, ki so ključni del fizike pojava El Nino, približno tako velika, kot smo jih videli v zgodovinskih podatkih, je dodal.

"Eden od ključnih gradnikov, da se pojav v celoti razvije, se dejansko že dogaja," je dodal Swain. "Še vedno ne vemo natančno, kaj se bo zgodilo. Ni zagotovljeno, da bo šlo za super El Niño. Vendar obstaja možnost za nekaj res izjemnega."

El Nino je ciklično in naravno segrevanje delov ekvatorialnega Tihega oceana, ki nato spremeni vremenske vzorce po vsem svetu. Njegov nasprotni pojav, La Nina, pa zaznamujejo vode, ki so hladnejše od povprečja.

Če Tihi ocean sprosti veliko toplote, to okrepi podnebni sistem in povzroči vremenski kaos, je pojasnil Berardelli. Z več toplote bodo močnejši vročinski valovi, poslabšane suše na nekaterih območjih, pa tudi več vlage v zraku, kar vodi do intenzivnejših poplav, je dodal. Pojav zavira tudi sezono orkanov v Atlantiku, ker je v Tihem oceanu toliko toplote, da ta prevlada nad Atlantikom. Kraji, kot so Karibi, bodo zato to poletje izjemno suhi in bodo imeli manj tropskih sistemov.

Suša pri Amazonki
Suša pri Amazonki
FOTO: AP

Berardelli je dejal, da dogodek El Nino v bistvu prerazporeja toploto na Zemlji. Trenutno se podpovršinska toplota v Tihem oceanu premika proti vzhodu čez ocean in se iz globokih voda dviga proti površju, kar so začetne faze tega pojava.

Kje bo El Nino najbolj prisoten?

El Niño ima globalne vplive. Po celotnih ZDA že zdaj kaže, da bo to poletje bolj vroče od običajnega, z izrazitimi vročinskimi valovi, je poudaril Berardelli. Čeprav je podrobnosti v tem trenutku težko natančno napovedati, Berardelli prav tako pričakuje pogostejše dnevne nevihte na jugozahodu ZDA.

Degradacija gozdov, ki jo povzročajo požari, sečnja in suša, prizadene približno 40 odstotkov Amazonije in to bi se lahko leta 2026 še poslabšalo ob močnem pojavu El Nina. Življenje v Južni Ameriki je sicer že stoletja prepleteno z El Niñom in njegovim značilnim kopičenjem toplih oceanskih voda ob obali Peruja in Ekvadorja, poroča New York Times.

Poplave
Poplave
FOTO: AP

Učinki pojava v letih 2023–2024 so bili na nekaterih območjih katastrofalni. Pomanjkanje padavin je povzročilo, da so nekatere reke v porečju Amazonke dosegle najnižje ravni v zadnjih 120 letih. Požari so opustošili Pantanal, največje tropsko mokrišče na svetu. Rekordne padavine v najjužnejši brazilski zvezni državi Rio Grande do Sul pa so razselile pol milijona ljudi.

El Nino prinaša dodatno vročino in sušo tudi v Južno in Jugovzhodno Azijo, vendar je za Kitajsko pogosto pomembnejše dogajanje po njem. Po zelo močnem El Ninu v letih 1997–98 je država doživela najhujše poplave v skoraj petih desetletjih. Reka Jangce in njeni pritoki so bili dva meseca izpostavljeni močnim padavinam, umrlo je približno 3000 ljudi.

V Afriki El Nino običajno izsuši dve regiji: od julija do septembra v Sahelu ter od novembra do marca v južni Afriki. Pogosto sovpada tudi z vetrovi, ki prenašajo topel in vlažen zrak čez Indijski ocean proti Vzhodni Afriki, kar tam povzroča poplave, zemeljske plazove in izbruhe malarije.

Človeške posledice so lahko ogromne. El Nino v letih 2015–16 je povzročil propad pridelkov po vsej južni Afriki, pri čemer se je v nekaterih državah proizvodnja hrane zmanjšala za dve tretjini.

Preberi še Kakšno bo letošnje poletje v Evropi? Severe Weather objavil napoved
el nino vreme pojav napoved suša

Tragedija pri Benetkah: kombi zapeljal v kanal, trije mrtvi

Tragedija pri Benetkah: kombi zapeljal v kanal, trije mrtvi

24ur.com Vrača se vremenski pojav El Niño: 'To je smrtna obsodba za ljudi in ekosisteme'
24ur.com Prihaja 'super' El Niño: kaj to sploh pomeni in kakšen bo njegov vpliv?
24ur.com El Nino bi lahko leto 2024 'cvrl' še bolj kot lanskega rekorderja
24ur.com Obdobje naslednjih petih let bo najverjetneje najtoplejše v zgodovini
Caszazemljo Leta 2022 rekordno topli oceani
Caszazemljo Temperatura morja na Floridi kot v kopalni kadi, rekord padel tudi v Sredozemlju
24ur.com Klimatske spremembe
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
09. 05. 2026 12.33
Spet strašijo narod zeleni teroristi. Zaradi njih plačujemo CO2 kupone, energija je draga, gospodarstvo propada, avtomobili so dražji zaradi eco naprav...
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
09. 05. 2026 12.21
Geoinzeniring ozracja in sejanje oblakov. Kdor ne verjame naj v google vpise!
Odgovori
+2
2 0
Artechh
09. 05. 2026 12.21
Se nismo videli? A je kdo od novinarjev v solo hodil?
Odgovori
+2
2 0
Janik1111
09. 05. 2026 12.06
Pri nas se El Nino ne bo čutil, se bo pa čutil El Janez, ki prihaja.
Odgovori
-1
4 5
ptuj.si
09. 05. 2026 12.07
Je že el holob naredil opustošenje.
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
cekin
Portal
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
moskisvet
Portal
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
dominvrt
Portal
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699