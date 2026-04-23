Tujina

Prihajajo počitnice: 'črne države', kamor ministrstvo pot odsvetuje

Ljubljana , 23. 04. 2026 11.03 pred 11 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A.K.
Dubaj

Pred prihajajočimi počitnicami na zunanjem ministrstvu pozivajo državljane, da se na pot v tujino pripravijo, se seznanijo z razmerami v državi, kamor potujejo, ter se registrirajo na spletni strani ministrstva s podatki, kam in kdaj potujejo. Slovenska predstavništva v tujini so na voljo za nudenje konzularne pomoči, kontakti so zapisani na spletni strani MZEZ.

V državah ali delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti (oranžno, rdeče ali črno opozorilo), je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno.

Zaradi razmer trenutno odsvetujejo vsa nenujna potovanja v priljubljene turistične destinacije v Zalivu – Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Oman in Jordanijo. Državljani s potovanjem na ta območja prevzemajo tudi večjo odgovornost za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi nezmožnosti nudenja konzularne pomoči.

Prav tako odsvetujejo vsa potovanja v Belorusijo, Burkino Faso, Čad, Eritrejo, Gvinejo Bissau, na Haiti, v Honduras, Irak, Izrael, Mjanmar, Pakistan in Venezuelo.

Vsa nenujna potovanja, med katera sodijo tudi turistična, pa odsvetujejo za Bahrajn, Bangladeš, Bolivijo, Ekvador, Etiopijo, Gvinejo, na Kubo, v Kuvajt, Liberijo, Mozambik, Papuo Novo Gvinejo, Rusijo, Severno Korejo, Trinidad in Tobago in Vzhodni Timor.

Državljane, ki se morda nahajajo v Afganistanu, Demokratični republiki Kongo, Iranu, Jemnu, Južnem Sudanu, Libanonu, Libiji, na Maliju, v Nigru, Palestini, Siriji, Somaliji, Srednjeafriški republiki, Sudanu in Ukrajini, pa pozivajo, da nemudoma zapustijo državo.

Napotki

Državljanom pred odhodom v tujino svetujejo, da pri načrtovanju poti v tujino preverijo veljavnost svojih dokumentov, spremljajo razmere na območju načrtovane poti, poskrbijo za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverijo pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države (npr. vizumi, potrdila o cepljenju itd.) ter upoštevajo navodila tamkajšnjih oblasti.

"Naš cilj je, da se dvigne ozaveščenost potnikov, da za določene ukrepe poskrbijo, še preden odpotujejo. Pred začetkom počitnic in praznikov zato naše državljane, ki se odpravljajo v tujino, opozarjamo, da se držijo nekaterih previdnostnih ukrepov," opozarja vodja Konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar.

Svetujejo tudi, da državljani preverijo stopnjo varnostnega tveganja za potovanje v določeno državo. Za vsako državo posebej lahko preverijo priporočila za varnost potovanj, kjer so zapisani tudi kontaktni podatki pristojnega konzulata ali veleposlaništva Slovenije oziroma EU v dotični državi.

Vsem svetujejo, da pred potjo izpolnijo spletni obrazec o potovanju v tujino. To ministrstvu oziroma našim predstavništvom v tujini olajša nudenje konzularne pomoči.

Med samim potovanjem svetujejo spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti.

Kdaj vam lahko slovenska predstavništva v tujini pomagajo?

V katerih primerih lahko veleposlaništvo ali konzulat pomaga slovenskim državljanom? Kot naštevajo na MZEZ, lahko predstavništvo: izda potni list ali osebno izkaznico, ob kraji ali izgubi izda potni list za vrnitev, posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo, ob odvzemu prostosti vzpostavi stik z državljanom/državljanko, obvesti svojce ali prijatelje v primeru nesreče, hospitalizacije, smrti, pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo (Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije in predstavništva Republike Slovenije v tujini ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev), pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji, overja fotokopije, potrdila, splošna upravna pooblastila in podpise v upravnih postopkih, sprejme vlogo za pridobitev digitalnega potrdila (Sigen-CA) za fizične in pravne osebe, pomaga pri vrnitvi domov v primeru izrednih razmer (na primer teroristični napadi, politični nemiri, naravne nesreče).

Kontaktni podatki pristojnega veleposlaništva prek SMS ali na spletni strani. Poleg diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini je za nujne primere na voljo tudi dežurna služba v Ljubljani na telefonu: +386 1 478 22 19 ali e-pošti: dezurni.mzez@gov.si. Če državljani potujejo v države, kjer ne bodo imeli dostopa do svojega telefonskega operaterja, pa jim svetujejo, da si predhodno pridobijo informacijo, katero veleposlaništvo je pristojno za državo, kamor potujejo, in njegove kontaktne podatke.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Darko32
23. 04. 2026 11.41
Kdor vsaj malo pozna ramere bo videl, da trenutno ni varno potovati na daljše razdalje. Vidimo kaj se dogaja in še slabše bo. Prihajajo namreč tektonske sprembe na vseh področjih in vse to po zaslugi DONALDA in njegovih somišljenikov.
