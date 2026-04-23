Prihajajo počitnice: 'črne države', kamor ministrstvo pot odsvetuje

V državah ali delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti (oranžno, rdeče ali črno opozorilo), je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno. Zaradi razmer trenutno odsvetujejo vsa nenujna potovanja v priljubljene turistične destinacije v Zalivu – Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Oman in Jordanijo. Državljani s potovanjem na ta območja prevzemajo tudi večjo odgovornost za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi nezmožnosti nudenja konzularne pomoči.

Turizem FOTO: Shutterstock

Prav tako odsvetujejo vsa potovanja v Belorusijo, Burkino Faso, Čad, Eritrejo, Gvinejo Bissau, na Haiti, v Honduras, Irak, Izrael, Mjanmar, Pakistan in Venezuelo. Vsa nenujna potovanja, med katera sodijo tudi turistična, pa odsvetujejo za Bahrajn, Bangladeš, Bolivijo, Ekvador, Etiopijo, Gvinejo, na Kubo, v Kuvajt, Liberijo, Mozambik, Papuo Novo Gvinejo, Rusijo, Severno Korejo, Trinidad in Tobago in Vzhodni Timor. Državljane, ki se morda nahajajo v Afganistanu, Demokratični republiki Kongo, Iranu, Jemnu, Južnem Sudanu, Libanonu, Libiji, na Maliju, v Nigru, Palestini, Siriji, Somaliji, Srednjeafriški republiki, Sudanu in Ukrajini, pa pozivajo, da nemudoma zapustijo državo.

Napotki

Državljanom pred odhodom v tujino svetujejo, da pri načrtovanju poti v tujino preverijo veljavnost svojih dokumentov, spremljajo razmere na območju načrtovane poti, poskrbijo za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverijo pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države (npr. vizumi, potrdila o cepljenju itd.) ter upoštevajo navodila tamkajšnjih oblasti. "Naš cilj je, da se dvigne ozaveščenost potnikov, da za določene ukrepe poskrbijo, še preden odpotujejo. Pred začetkom počitnic in praznikov zato naše državljane, ki se odpravljajo v tujino, opozarjamo, da se držijo nekaterih previdnostnih ukrepov," opozarja vodja Konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar.

Dubaj FOTO: Shutterstock

Svetujejo tudi, da državljani preverijo stopnjo varnostnega tveganja za potovanje v določeno državo. Za vsako državo posebej lahko preverijo priporočila za varnost potovanj, kjer so zapisani tudi kontaktni podatki pristojnega konzulata ali veleposlaništva Slovenije oziroma EU v dotični državi. Vsem svetujejo, da pred potjo izpolnijo spletni obrazec o potovanju v tujino. To ministrstvu oziroma našim predstavništvom v tujini olajša nudenje konzularne pomoči. Med samim potovanjem svetujejo spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti.

Kdaj vam lahko slovenska predstavništva v tujini pomagajo?