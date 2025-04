Prihajajo še carine za polprevodnike, 'Kitajska z nami ravna najslabše'

"Carine bomo uvedli v ne tako oddaljeni prihodnosti," je dejal Donald Trump novinarjem na krovu predsedniškega letala Air Force One v zvezi s sektorskimi dajatvami na polprevodnike, ki bodo sledile podobnim ukrepom za jeklo, aluminij in avtomobile. Na vprašanje, kakšna bo stopnja za polprevodnike, je odgovoril: "To bom objavil v prihodnjem tednu."

Ameriški minister za trgovino Howard Lutnick je pred tem v nedeljo dejal, da bodo ZDA carine na polprevodnike, ki so zdaj izvzeti iz 10-odstotnih splošnih carin, verjetno uvedle v mesecu ali dveh.

Trump je v nedeljo tudi opozoril, da nobena država še ni varna pred novimi carinami. "Nihče še ni rešen glede nepoštenih bilanc in nedenarnih ovir, ki jih druge države uporabljajo proti nam, zlasti ne Kitajska, ki z nami ravna daleč najslabše!" je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth social.

ZDA so carine za uvoz iz Kitajske prejšnji teden zvišale na skupno 145 odstotkov ob upoštevanju 20-odstotnih carin, ki jih je Trump pred časom uvedel zaradi domnevne vloge Kitajske pri dotoku prepovedane droge fentanil v ZDA. V Pekingu pa so se odzvali z dvigom carin na uvoz iz ZDA na 125 odstotkov.

Ameriška carinska služba je sicer v petek v rednem obvestilu navedla, da bo določeno blago izvzeto iz 10-odstotnih carin, ki veljajo za večino držav sveta, pa tudi iz precej obsežnejših carin, ki veljajo za uvoz s Kitajske. Izjema med drugim vključuje pametne telefone, računalnike in druge tehnološke izdelke.

Peking je Washington v nedeljo pozval k popolni odpravi recipročnih carin in vrnitvi na pot vzajemnega spoštovanja. Odločitev ZDA, da je iz carin izvzela številne tehnološke izdelke, pa je Kitajska označila za majhen korak in dodala, da bo ocenila vpliv te odločitve.