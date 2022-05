Prihitel na pomoč v šolo in izvedel, da je umrla tudi njegova hči

Po strelskem napadu v osnovni šoli Robb v mestu Uvalde v ZDA, na dan prihajajo tragične zgodbe svojcev, ki so v napadu izgubili svoje najbližje. Med njimi je zgodba medicinskega tehnika, ki je prihitel na kraj nesreče, in od ene deklice, ki je bila popolnoma okrvavljena in ji je ponudil pomoč, ugotovil, da je bila v napadu ustreljena tudi njegova 10-letna hči.

Medicinski tehnik Angel Garza je v torek prihitel na Osnovno šolo Robb v mestu Uvalde, ko so iz šole v spremstvu pospremili učence, ki so bili zaradi napada popolnoma pretreseni. "Ena deklica je bila od glave do pet oblita s krvjo. Mislil sem, da je poškodovana, zato sem jo vprašal, kaj je narobe. Histerično mi je odgovorila, da je v redu, vendar da so ustrelili njeno najboljšo prijateljico," je za CNN dogajanje opisal Garza. Deklico je nato vprašal, kako je ime prijateljici, ki je bila ustreljena. "Amerie," mu je odgovorila in takrat je Garza planil v jok. Amerie Jo Garza je bila njegova 10-letna hči. Deklica je bila ena izmed 21 žrtev, med njimi 19 otrok in dva učitelja, ki jih je 18-letni Salvador Ramos ubil v strelskem pohodu na osnovni šoli. Garza je nato v strahu odhitel v šolo, vendar ni vedel, kje je njegova hči.

Angel Garza in Amerie Jo Garza, ki je ena izmed žrtev napada v osnovni šoli Robb.

Telefon, s katerim je poskušala poklicati pomoč, je pred kratkim dobila za rojstni dan Amerie je imela dobra dva tedna pred napadom deseti rojstni dan in družina ji je za darilo kupila njen prvi telefon, ki si ga je že dolgo želela. Sošolci so Garzi povedali, da je med napadom deklica poskušala opraviti klic v sili. "Telefon si je želela že dolgo časa in končno smo ji ga kupili. Poskušala je poklicati na pomoč, a jo je najbrž pred tem ustrelil," je skrušen povedal Garza. "Kako lahko gledaš majhno deklico in jo kar ustreliš," se sprašuje.

Svojo hči je Garza opisal kot prijetno in ustvarjalo deklico, ki je ubogala starše, v šoli pa nikoli ni imela težav. Bala pa se je neznancev, "to je bil njen najhujši strah." Amerie je imela še mlajšega bratca, ki sedaj ne razume, da njegove starejše sestre ni več. "Povedali smo mu, da je njegova sestra pri bogu in da je ne bo več z nami," je stisko v družini opisal Garza.

V napadu je bilo ubitih 21 ljudi, med njimi 19 otrok in dva učitelja.