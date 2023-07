Prihod ameriške podmornice v Južno Korejo, Pjongjang odgovoril z balistično raketo

Annapolis, katerega glavna naloga je uničevanje sovražnih ladij in podmornic, poganja jedrski reaktor, oborožen pa je s konvencionalnim orožjem. Annapolis se je v Jejuu ustavil predvsem zaradi natovarjanja zalog, vendar je Jang Do Joung , tiskovni predstavnik južnokorejske mornarice, dejal, da se ameriška in južnokorejska vojska pogovarjata o tem, ali bi organizirali usposabljanje, ki bi vključevalo to plovilo.

Do izstrelitve je prišlo le nekaj ur po tem, ko je južnokorejska mornarica sporočila, da je v pristanišče na otoku Jeju prispela ameriška podmornica na jedrski pogon, USS Annapolis. S prihodom podmornice USS Annapolis so zaveznice še dodatno pokazale svojo moč v boju proti severnokorejskim jedrskim grožnjam. Južnokorejski združeni štab ni takoj sporočil, od kod je bilo orožje izstreljeno in kako daleč je poletelo.

Prejšnji teden je podmornica USS Kentucky postala prva ameriška jedrska podmornica v Južni Koreji od 80. let prejšnjega stoletja, Severna Koreja pa seveda ni le mirno opazovala njen prihod. Odzvali so se s poskusno izstrelitvijo balističnih in manevrirnih raket, s čimer so želeli pokazati, da lahko izvedejo jedrske napade na Južno Korejo in nameščena ameriška vojaška plovila, poroča AP. Ob prihodu podmornice Kentucky je severnokorejski obrambni minister poudaril, da je to zadosten razlog, da proti Južni Koreji uporabijo jedrsko orožje.

ZDA in Južna Koreja sta sicer razširili skupne vojaške vaje in povečali regionalno razporeditev ameriških letal in ladij, vključno z bombniki, letalonosilkami in podmornicami, da bi pokazali moč proti Severni Koreji, ki je od začetka leta 2022 poskusno izstrelila približno 100 raket.