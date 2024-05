Prihod Rusov in Ukrajincev povzročil občutno podražitev najemnin

Število ruskih in ukrajinskih migrantov, ki so prispeli v Črno goro od začetka vojne v Ukrajini februarja 2022, predstavlja približno 10 odstotkov prebivalstva te države pred letom 2022, po navedbah poročila IMF kažejo različne ocene. Poročilo še ugotavlja, da so priseljenci sorazmerno bogati in premožnejši od povprečnega prebivalca Črne gore.

Ukrajinci in Rusi so lani sicer začeli zapuščati državo, hkrati pa je začelo prihajati več turških državljanov, pišejo črnogorski mediji.

Od novembra lani do aprila se je število Ukrajincev v Budvi na primer zmanjšalo za približno 30 odstotkov. V letu 2022 je bilo v Budvi približno 38.000 državljanov Ukrajine, že v letu 2023 pa približno 32.000, so za črnogorski časnik Pobjeda pojasnili iz Turistične organizacije Budva. Rusi so Budvo po navedbah organizacije začeli zapuščati v istem obdobju kot Ukrajinci.