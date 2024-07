Delo začenja deseti sklic Evropskega parlamenta, kdo bo vodil komisijo?

Med 720 poslanci za naslednjo petletko bo slovenska deveterica, na krst v alzaški prestolnici se nekateri že pripravljajo. "S predsednikom vlade sva opravila poglobljen pogovor glede prevzema poslov na ministrstvu za obrambo," je v sredo dejal novoizvoljeni evropski poslanec in odhajajoči obrambni minister Marjan Šarec. "Gospod Nemec mi je že pomagal, ko sem se na evropskih hodnikih zgubil in se nadejam še kakšne takšne pomoči v prihodnosti," pa pravi novoizvoljeni evropski poslanec in predsednik NSi Matej Tonin. "Vsem poslancem sem poslal mail, da bi se dobili v ponedeljek na kavi. Bomo videli, zaenkrat še nisem dobil kakega velikega odziva," medtem priznava Vladimir Prebilič, novoizvoljeni evropski poslanec in odhajajoči župan Kočevja.

Najprej bo na mizi izvolitev predsednika parlamenta. V igro je vstopila ena kandidatka, zdajšnja šefinja. "V prvih dveh letih in pol se je izkazala, to pravijo številni poslanci, ne samo v njeni skupini EPP, ampak tudi iz drugih skupin," poroča dopisnik za POP TV in Delo iz Bruslja Peter Žerjavič.

Bistveno bolj intenzivno se kolesje političnega usklajevanja vrti ob vprašanju, ali bo znova uspelo Ursuli von der Leyen. Po tem, ko so ji zeleno luč prižgali voditelji držav, potrebuje najmanj 361 glasov. "Na papirju imajo tri strankarske družine, EPP, socialisti in liberalci dovolj glasov, okoli 400, ampak gotovo je, da vsaj del poslancev ne bo glasoval zanjo iz teh treh skupin. Ampak po drugi strani lahko računa na glasove tudi vsaj dela zelenih in dela skupine reformistov in konzervativcev Melonijeve," ocenjuje Žerjavič.

Od slovenskih parlamentarcev jo je javno podprl samo Matej Tonin. "Seveda ni idealna kandidatka, je pa po moji oceni kandidatka, ki ima realne možnosti, da postane predsednica komisije." Nemec je že povedal, da zanjo "gotovo ne bo dal svojega glasu", prav tako Prebilič.

In kakšne so alternative, če bi Nemki na tajnem glasovanju spodletelo? "Omenjata se hrvaški premier Plenković in grški premier," pravi Tonin.

Kot pravi Žerjavič, bi neizvolitev pomenila precejšen zaplet, bruseljsko politično prizorišče pa pahnila v unikatno situacijo. Ocenjuje pa tudi, da je takšen scenarij manj verjeten.