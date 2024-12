Prihodnost Sirije v rokah razdrobljenih uporniških skupin

Svetovni voditelji po odstavitvi predsednika Bašarja al Asada upajo na stabilno prihodnost Sirije. Ta bo odvisna predvsem od uporniških skupin, ki so tokrat delovale enotno z enim skupnim ciljem, vendar so v svojem bistvu razdrobljena mešanica skupin z nasprotujočimi si ideologijami in dolgoročnimi ambicijami.

Državljanska vojna v Siriji je s padcem Asada dosegla ključni trenutek, s čimer se je končala njegova desetletja trajajoča vladavina, zaznamovana z represijo in korupcijo. Koaliciji opozicijskih sil je v manj kot dveh tednih uspelo prekiniti dolgotrajni zastoj in dramatično spremeniti potek konflikta, poroča portal Deutsche Welle. Kot osrednja uporniška skupina se je postavila Hajat Tahrir al Šam (HTS) z Abujem Mohamedom Al Džolanijem na čelu. Islamistična oborožena skupina je bila ustanovljena leta 2011, takrat pod imenom Džabat al Nusra. Bila je podružnica Al Kaide, pri ustanovitvi je sodeloval tudi zloglasni kasnejši vodja skrajne Islamske države (IS) Abu Bakr al Bagdadi, ki je bil ubit leta 2019. Skupina je znana po svoji džihadistični ideologiji in se je večkrat sprla tudi z drugimi opozicijskimi skupinami. Leta 2016 je Al Džolani preimenoval skupino v današnjo HTS in prekinil vezi z Al Kaido, čeprav sta si skupini ideološko še vedno blizu. Zaradi svoje ideologije in ravnanja Združeni narodi, ZDA, Turčija in drugi HTS označujejo za teroristično organizacijo. Se pa domneva, da jo je v zadnji ofenzivi podprla tudi Ankara, saj so zasledovali skupni cilj odstavitve Asada.

HTS je med državljansko vojno vzpostavila nadzor nad provinco Idlib. Zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic, med drugim pobijanja pripadnikov drugih skupin, pa ni nikoli dobile širše prepoznavnosti. Al Džolani, ki se je kot član Al Kaide boril proti ameriškim vojakom v Iraku, je v zadnjem času spremenil svoje nastope in se predstavlja kot bolj zmeren voditelj. Prenehal je nositi turban, ob obisku Alepa pa je bil oblečen v navadno majico in hlače. Začel je uporabljati tudi svojo pravo ime Ahmed al Šara, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njegova retorika je postala bolj odprta, zagotavlja, da se zavzema za Sirijo, v kateri bodo dobrodošli vsi Sirci – od sunitov do kristjanov. Druga večja opozicijska skupina je Sirska nacionalna vojska (SNA), ki ima korenine v Svobodni sirski vojski (FSA). Pod okriljem SNA so se zbrale številne skupine z različnimi ideologijami, zato je skupina bolj razdrobljena. Veliko skupin znotraj SNA ohranja močne vezi s Turčijo, s katero delijo številne interese.

V okviru SNA deluje tudi vplivna uporniška skupina Ahrar al Šam, katere cilj je po padcu Asada vzpostaviti islamsko državo s šeriatskim pravom. SNA se je v preteklosti večkrat spopadel s kurdskimi silami na severu države in prevzel več ključnih krajev, kar je sicer tudi eden od ciljev Turčije, ki želi preprečiti močno prisotnost kurdskih sil v bližini njihove meje. Kurdski borci, zbrani pod okriljem Sirskih demokratičnih sil (SDF), so tretja večja uporniška skupina, ki je pripomogla k padcu Asadovega režima. Pri SDF sicer delujejo še tudi nekatere arabske in druge etnične skupine. Skupina, ki je bila ustanovljena leta 2015, deluje pod vodstvom kurdskih milic YPG, v preteklosti pa je uživala podporo ZDA predvsem v boju proti IS. Po porazu Islamske države pa so sile prevzele nadzor nad mesti na severovzhodu.

Iz sveta pozivi k oblikovanju vključujoče vlade v Siriji K mirni tranziciji in oblikovanju vključujoče vlade v Siriji so danes pozvali v Ankari in Parizu. Kitajska pa se zavzema za vzpostavitev stabilnosti v državi, ki jo je v zadnjih 13 letih pretresala državljanska vojna. Turški zunanji minister Hakan Fidan se je danes zavzel za oblikovanje "vključujoče" nove vlade v Siriji, potem ko so uporniki pod vodstvom islamistične skupine Hajat Tahrir al Šam (HTS) v nedeljo zavzeli sirsko prestolnico in končali 14-letno vladavino predsednika Bašarja al Asada. "Pričakujemo, da se bodo mednarodni akterji, predvsem Združeni narodi, obrnili na sirsko ljudstvo in podprli vzpostavitev vključujoče vlade," je dejal v govoru veleposlanikom v Ankari, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je še dejal Fidan, si želijo "novo Sirijo, ki bo imela dobre odnose s sosedami in bo v regijo prinesla mir in stabilnost", za to pa so pripravljeni nuditi potrebno podporo. Turčija, ki podpira nekatere upornike v Siriji, je sicer zanikala podporo HTS. Država gosti več kot tri milijone sirskih beguncev in Ankara je že izrazila upanje, da jim bo padec Asadovega režima omogočil vrnitev domov.