Prijatelj direktorja OceanGata: Ustvaril je mišelovko za milijarderje

Leta 2019 se je namreč z direktorjem v plovilu potopil tudi sam, med potopom pa da so na vsake tri ali štiri minute odzvanjali glasni zvoki, ki so spominjali na strele. Svoje skrbi je takrat delil tudi s prijateljem, ki ga je o dotični zadevi večkrat poklical ter mu poslal več elektronski sporočil. Ne dvomi, da je ob potopu odpovedala prav cev iz ogljikovih vlaken, ki ga je skrbela že med njegovim potopom in na katero je prav tako opozoril izvršnega direktorja.

Posvaril ga je, da bo v prihodnje le še slabše: "Opozoril sem ga na scenarij, ki se je zdaj tudi zgodil. Vendar tudi to ni bilo dovolj." Prav zato je prepričan, da je Rush dobro vedel, kakšna usoda čaka Titan in njegove odprave. "Od tega sveta pa se je poslovil z največjim pokom v zgodovini človeštva. Dobesedno in figurativno," je dejal.

V imploziji Titana je umrlo vseh pet oseb na krovu: britanski pustolovec Hamish Harding, oče in sin Shahzada in Suleman Dawoodo, francoski raziskovalec Paul-Henri Nargeolet ter izvršni direktor podjetja. "Umoril je dva milijarderja, ki sta mu za ta privilegij celo plačala," je dejal Stanley ter dodal: "Tvegal je svoje življenje in življenja svojih strank, da bi se zapisal v zgodovino."