Prijateljica Barrona Trumpa trdi, da ji je rešil življenje

Dogodek se je po poročanju The Independent zgodil januarja lani v Združenem kraljestvu. Ženska (njeno ime ni javno znano) je sodišču povedala, da je prek FaceTimea poklicala Barrona Trumpa, ko jo je njen nekdanji fant, 22-letni Matvei Rumiantsev, domnevno začel pretepati zaradi ljubosumja na njeno prijateljstvo s sinom predsednika ZDA.

Barron Trump, takrat star 19 let, naj bi takoj stopil v stik z britanskimi oblastmi. Operaterju je pojasnil, da je prejel klic dekleta, ki jo nekdo pretepa, ter poudaril, da gre za nujen primer. Policija je po prihodu na kraj dogodka ženski povedala, da jih je kontaktiral nekdo iz Združenih držav.

Na sodišču so predvajali tudi posnetke telesnih kamer policistov. Na njih je slišati, kako ženska policiji razloži, da je prijateljica Barrona Trumpa in da ga je poklicala tik pred prihodom policije. Na zahtevo policistov ga je poklicala še enkrat, pri čemer je potrdil, kot piše The Independent, da je poskrbel, da je bila policija obveščena.