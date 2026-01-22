Naslovnica
Tujina

Prijateljica Barrona Trumpa trdi, da ji je rešil življenje

London, 22. 01. 2026 17.20 pred 14 minutami 2 min branja 8

Avtor:
L.M.
Barron Trump

Na londonskem sodišču je pričala mlada ženska, ki trdi, da ji je Barron Trump rešil življenje, ko je prek videoklica opazil, da jo njen nekdanji partner pretepa, in takoj obvestil policijo.

Dogodek se je po poročanju The Independent zgodil januarja lani v Združenem kraljestvu. Ženska (njeno ime ni javno znano) je sodišču povedala, da je prek FaceTimea poklicala Barrona Trumpa, ko jo je njen nekdanji fant, 22-letni Matvei Rumiantsev, domnevno začel pretepati zaradi ljubosumja na njeno prijateljstvo s sinom predsednika ZDA.

Barron Trump, takrat star 19 let, naj bi takoj stopil v stik z britanskimi oblastmi. Operaterju je pojasnil, da je prejel klic dekleta, ki jo nekdo pretepa, ter poudaril, da gre za nujen primer. Policija je po prihodu na kraj dogodka ženski povedala, da jih je kontaktiral nekdo iz Združenih držav.

Na sodišču so predvajali tudi posnetke telesnih kamer policistov. Na njih je slišati, kako ženska policiji razloži, da je prijateljica Barrona Trumpa in da ga je poklicala tik pred prihodom policije. Na zahtevo policistov ga je poklicala še enkrat, pri čemer je potrdil, kot piše The Independent, da je poskrbel, da je bila policija obveščena.

Klic (slika je simbolična)
Klic (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Barron Trump je dogodek opisal kot kratek, približno 15-sekundni klic, med katerim je najprej videl strop, nato pa slišal kričanje in videl žensko, ki jo je moški udaril. Pojasnil je, da se mu je zdelo edino razumno, da obvesti policijo.

Ženska je pred poroto zatrdila, da ji je s tem "pomagal rešiti življenje" in dogodek opisala kot odločilen trenutek: "Ta klic je bil v tistem trenutku kot božje znamenje." Dodala je, da jo je Rumiantsev med sporom tudi davil. Kasneje je policiji prijavila še dve domnevni posilstvi.

Obtoženi Matvei Rumiantsev vse očitke zanika. Po navedbah The Independent se sooča z obtožbami napada, povzročitve telesnih poškodb, dveh posilstev, namernega davljenja in oviranja pravosodja.

