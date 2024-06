Prijateljica izginulega Britanca: Porezal si je nogo in ni vedel, kje je

Od ponedeljka zjutraj je pogrešan britanski najstnik Jay Slater, ki je na Tenerifu izginil neznano kam. Njegova prijateljica je zdaj povedala, da se je, preden je izginil, porezal s kaktusom in da ni vedel, kje točno je. Dodala je, da Jay "ni neumen" in da bi, če bi se izgubil, za pomoč prosil mimoidoče ali ustavil kakšen mimovozeči avto. Ker ga nihče ni videl, je njegovo izginotje še toliko bolj zaskrbljujoče.

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

19-letnega Jaya Slaterja, ki je izginil med počitnicami s prijatelji, iščejo ekipe gorskih reševalcev in lokalna civilna straža. Njegova prijateljica Lucy Law je za Sky News povedala, da jo je, preden je izginil, poklical in ji povedal, da ne ve, kje je, da potrebuje pijačo in da si je nogo porezal na kaktusu. Kljub temu, da je imel zgolj 1 odstotek baterije, ji je uspel poslati fotografijo svoje lokacije. Ko mu je Laweva rekla, naj se po isti poti vrne nazaj, pa ji je rekel, da ne ve, kje je. Laweva je zaskrbljeno pojasnila, da je bil brez hrane in vode, oblečeno pa je imel le majico s kratkimi rokavi in kratke hlače. "Podnevi je vroče, pa ne bo imel tekočine, ponoči pa ga bo zeblo, ker nima primernih oblačil," je pojasnila. Laweva in ostali prijatelji so tudi natisnili plakate – tako v španščini kot tudi v angleščini in jih nalepili po mestu. Kmalu zatem se je naključna Američanka ponudila in Lawevo zapeljala v gore, kjer je bil nazadnje viden. "Dobesedno nikjer ni bilo ne duha ne sluha o njem. Ves dan smo se vozili naokoli in ga iskali," je pojasnila Laweva.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slater je sicer na spletu objavil fotografijo, na kateri je razvidna okolica hiše, kjer je bil. Laweva je na podlagi fotografije uspela najti hišo. "Potrkali smo na vrata in tam sta bili dve osebi. Rekli sta, da je šel Slater ven na cigareto, potem pa se vrnil in rekel, da želi domov," je razložila Laweva. Izvedela je še, da je govoril s sosedi, ki so mu povedali, da avtobus vsakih 10 minut vozi nazaj v Los Cristianos. "Avtobusno postajališče je bilo tik ob hiši. Če bi šel na avtobus, se ne bi izgubil, ker je bila postaja vidna s hiše," je pojasnila. Pot od gore do mesta traja približno eno uro. "Na poti je vse videti enako – samo cesta in hribi so," pravi Laweva, ki nikakor ne razume, zakaj bi se odločil, da bi šel peš. "Morda se je na pot odpravil peš, pa se ni zavedal, kako daleč dejansko je," se je zamislila in poudarila, da ima veliko neodgovorjenih vprašanj.

Otok Tenerif FOTO: Shutterstock icon-expand

'Ni neumen' Lawevi se zdi sicer najbolj čudno dejstvo, da ga nihče ni videl. "In on ni neumen. Na poti sem videla toliko ljudi in prav vsakega sem vprašala, ali so ga videli," pravi. Pojasnila je, da bi Jay na poti zagotovo ustavil kakšen avto, prosil za telefon, da bi bližnjim javil, kaj se dogaja in kje je. "Zagotovo bi poklical svojo mamo. Nikoli ne bi dovolil, da bi jo toliko skrbelo. Tudi mene še nikoli v življenju ni tako skrbelo. Odkar je izginil, dobesedno ne spim," pravi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči