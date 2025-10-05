Prijavili sumljiv vonj po plinu, med preiskavo našli smrdljivo eksotično sadje

Vonj so najprej opazili obiskovalci nakupovalnega središča v mestu, ki se nahaja v zahodni Nemčiji. Čeprav gasilske meritve niso zaznale prisotnosti plina, stavba pa niti ni imela plinskega priključka, so bile reševalne službe po prvotnem klicu še istega večera na območje poklicane znova.

Gasilci nemškega mesta Wiesbaden so v soboto prejeli kar štiri klice na pomoč zaradi vonja po plinu, poroča Deutsche Welle .

Gasilci so se tako odločili preiskati tudi sosednje trgovine, dokler niso prispeli do azijskega supermarketa. Tam pa so našli tudi vir smradu po plinu - eksotično sadje durian.

Vonj tega sadja, ki prihaja iz jugovzhodne Azije, resnično spominja na plin. Po navedbah oblasti pa je vonj po celotni stavbi širil prezračevalni sistem nakupovalnega središča.

Isti dan pa so dobili še en podoben klic - prebivalci večstanovanjske stavbe so namreč prijavili vonj po plinu, ki se je širil po stopnišču stavbe. Kmalu so ugotovili, da je za vonj odgovoren sosed, ki je domov prinesel prav to eksotično sadje.