Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Prijavili sumljiv vonj po plinu, med preiskavo našli smrdljivo eksotično sadje

Wiesbaden , 05. 10. 2025 18.41 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
9

Wiesbadenski gasilci poročajo o nenavadni akciji, ki so jo izvedli. Prejeli so namreč več telefonskih klicev zaskrbljenih prebivalcev, ki jih je plašil sumljiv vonj po plinu. Ker jih je skrbelo, da bi lahko prihajalo do uhajanja, so gasilci sprožili preiskavo ... in ugotovili, da vonj, čeprav nenavadno podoben plinu, v resnici pripada povsem drugemu "storilcu".

Gasilci nemškega mesta Wiesbaden so v soboto prejeli kar štiri klice na pomoč zaradi vonja po plinu, poroča Deutsche Welle.

Vonj so najprej opazili obiskovalci nakupovalnega središča v mestu, ki se nahaja v zahodni Nemčiji. Čeprav gasilske meritve niso zaznale prisotnosti plina, stavba pa niti ni imela plinskega priključka, so bile reševalne službe po prvotnem klicu še istega večera na območje poklicane znova.

Durian
Durian FOTO: AP

Gasilci so se tako odločili preiskati tudi sosednje trgovine, dokler niso prispeli do azijskega supermarketa. Tam pa so našli tudi vir smradu po plinu - eksotično sadje durian.

Vonj tega sadja, ki prihaja iz jugovzhodne Azije, resnično spominja na plin. Po navedbah oblasti pa je vonj po celotni stavbi širil prezračevalni sistem nakupovalnega središča.

Isti dan pa so dobili še en podoben klic - prebivalci večstanovanjske stavbe so namreč prijavili vonj po plinu, ki se je širil po stopnišču stavbe. Kmalu so ugotovili, da je za vonj odgovoren sosed, ki je domov prinesel prav to eksotično sadje.

durian gasilci preiskava nemčija plin
Naslednji članek

Snežna nevihta na Mount Everestu, obtičalo skoraj tisoč ljudi

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Miran1960
05. 10. 2025 19.39
+1
Nam so na Srilanki rekli, da nas bodo v zraku vrgli iz aviona, če ga bomo imeli s sabo
ODGOVORI
1 0
odpisani zasedli vlado
05. 10. 2025 19.39
+2
Zaradi priselitev muslimanov sedaj že trgovina nabavljajo take smrdeče sadeže.Sedaj mi je jasno zakaj imajo muslimani takšen vonj.
ODGOVORI
3 1
Lark
05. 10. 2025 19.14
-1
Škoda da pri nas ne moreš dobiti duriana, je odličnega okusa.
ODGOVORI
4 5
medŠihtom
05. 10. 2025 19.40
-1
seveda da ga lahko. tista trgovina v pritličju bloka v šentvidu ga ima, tudi svežega ti pripeljejo če ga naročiš. jaz vsake toliko vzamem par celih sadežev, še bolj redno pa pakirana jedra. nimaš boljšega. nekaj najboljšega za jest zame osebno.
ODGOVORI
1 2
Podlesničar
05. 10. 2025 19.41
-2
Se ga dobi občasno.
ODGOVORI
0 2
Rožice so zacvetele
05. 10. 2025 19.13
-1
Enako smrdi gomolj tartufa.
ODGOVORI
2 3
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2025 18.58
-2
Spet Rusi!
ODGOVORI
6 8
SaAbERO
05. 10. 2025 19.07
+1
Ja kdo pa drug? Rusi al pa Golob. 😁
ODGOVORI
5 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256