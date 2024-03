'Prijel sem za njegovo puško, jo potisnil dol in ga začel udarjati v glavo'

OGLAS

Pridržanega osumljenca pred Crocusom naj bi pred tem onesposobil obiskovalec. FOTO: X icon-expand

61-letna Elena je na koncert prišla v družbi svoje hčerke in njene prijateljice. Sedele so v srednji etaži, ko so se zaslišali prvi streli. Sprva so mnogi mislili, da gre za ognjemet, toda kmalu je postalo jasno, da se odvija strelski napad. Številni gledalci so planili na oder, ker je bil na tisti strani zasilni izhod, je povedala za ruske medije. V bližini odra je nato opazila enega od teroristov, ki je streljal na vse, ki so tekli v smeri zasilnega izhoda. "Vsi so se trudili, da bi hitreje prišli čez oder. Nihče ni ugotovil, da blizu odra stoji tudi terorist." Elena se je skrila in upala, da bo streljanje čimprej minilo. Ko je streljanje nekoliko potihnilo, je ženska videla, da je neznani mladenič skočil na napadalca.

"Tik preden je začel streljati na ljudi, sem pogledal ženo in v njenih očeh videl velik strah. Takrat sem vedel, da moram nekaj storiti. Ko se nama je približal, sem videl, da je začel polniti svoje orožje. Imel sem samo sekundo za razmislek. Začel sem se premikati, odrinil sem svojo ženo in se mu približal z leve strani. Prijel za njegov mitraljez (avtomatsko puško) z levo roko in jo potisnil dol, medtem ko sem ga z desno začel udarjati po glavi," je dan po Eleninem pričevanju za rusko državno televizijo povedal moški, ki sicer ni želel razkriti svoje identitete. "Pod udarci se je nato začel sklanjati, nakar sem ga z levico prijel za vrat in nadaljeval z udarci. Nato je k meni pritekel drug moški in ga še nekajkrat močno udaril. Bil je večji od mene. Skupaj sva ga spravila v nezavest." Na vprašanje, ali se zaveda, da je rešil veliko ljudi, je odgovoril, da je sprva mislil le na ženo in sebe, nato pa se je šele zavedel tudi tega.

Po besedah 61-letne Elene je v tistem trenutku blizu odra ležalo več mrtvih ljudi. Elena pravi, da je zahvaljujoč dejanju moškega več deset ljudem uspelo priti iz stavbe. "Dal nam je možnost, da gremo vsi ven skozi zasilni izhod pri odru. Zbežali smo na ulico. Rešil je veliko ljudi." Ruski mediji poročajo, da je moški uspel onesposobiti enega od napadalcev, ki so ga nato že včeraj v Crocusu uspele pridržati specialne enote policije.

