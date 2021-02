'Prijela sva se za roke in upala, da bova še kdaj videla otroke'

Potniki na letalu Boeing 777, ki mu je nad Denverjem razneslo motor, so pripovedovali o minutah groze, ko so skozi okna videli, da eden od motorjev gori in razpada. Vsak se je odzval po svoje, vsi pa so se strinjali, da je bilo kljub vsemu na letalu sorazmerno mirno. Zahvala gre posadki, ki jih je na koncu tudi varno spravila na trdna tla, pravijo.

icon-expand Deli letalskega motorja na tleh FOTO: AP

20 minut po vzletu Boeinga 777 z letališča v Denverju je glasen pok dal jasno vedeti, da je nekaj hudo narobe. Eksplozija je uničila desni motor, zunanja zaščitna lupina je razpadla. Medtem ko so prebivalci denverskega predmestja iskali varna zatočišča pred padajočimi deli letala, je marsikateri potnik pomislil, da se iztekajo njegovi zadnji trenutki. Kaj so doživljali, so delili z novinarji CNN.

"Počilo je. To je zvok, ki ga ne želiš slišati, ko si na letalu," je pripovedoval Travis Loock, ki je v Honolulu potoval skupaj z ženo. Pogled skozi okno ga je še bolj prestrašil, videl je, da del motorja manjka. "Vesela sva bila, da še nismo nad oceanom," je dejal in hkrati priznal, da je bil sam najbrž bolj prestrašen od potnikov, ki niso imeli pogleda na uničen motor. Bob Brown je prav tako sedel na desni strani in videl, kaj se je zgodilo z motorjem. "Z ženo sva se spogledala, se prijela za roke in upala, da bova še kdaj videla otroke," je pripovedoval dan po drami v zraku. Brenda Dohn je vedela, da je nekaj hudo narobe, ko je skozi okno zagledala dim. "Hči je sedela pri oknu. Rekla sem ji, naj ne gleda in naj raje molimo. To smo tudi storili. Zaprli smo okno, se prijeli za roke in molili," je pripovedovala.

Različni odzivi, a vsi so poudarjali eno: na krovu letala je bilo kljub drami, ki se je odvijala, sorazmerno mirno, zahvala pa gre članom posadke. Tudi zato so jih ob pristanku nagradili z dolgim aplavzom, večina potnikov pa se je odločila potovanje kljub vsemu nadaljevati. Tistim, ki se niso, pa je letalska družba United zagotovila prenočišče in povrnitev stroškov. Beg pred padajočimi deli letala

icon-expand Ostanki motorja boeinga 777 FOTO: AP

Kieran Cain je bil z otrokoma na igrišču, ko so začeli z neba padati deli letala. "Slišali smo eksplozijo, pogledali v zrak in videli črn dim. Nato so začeli kosi padati proti tlom," je povedal. "Presenečen sem bil, da je letalo mirno nadaljevalo pot, da pravzaprav ni niti spremenilo smeri. Videti je bilo, da leti dalje, kot da se ne bi nič zgodilo," je opisoval. Trener ameriškega nogometa Jim Huner je otroke še pravi čas spravil z igrišča na varno. "Nebo je bilo polno kosov razbitin, ki so leteli proti tlom," je povedal. Okrogel pokrov motorja je pristal tik ob hiši Kirbyja Klemensa. Na srečo ni povzročil škode.