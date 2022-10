Prijeli 21-letnika, ki je spolno zlorabil 35 deklic

Zagrebški policisti so skupaj z varaždinskimi policisti in v koordinaciji z Oddelkom za mladoletniško prestopništvo in kriminaliteto proti mladini in družini in Županijskim državnim odvetništvom v Zagrebu v septembru in oktobru 2022 izvedli operativno akcijo "Nemesis VII" z namenom identifikacije žrtev kaznivih dejanj spolne zlorabe in izkoriščanja otrok. Z obsežno kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je 21-letni hrvaški državljan z uporabo družbenih omrežij in aplikacij za deljenje vsebin storil skupno 56 kaznivih dejanj ter oškodoval 35 ljudi, 31 mladoletnih in štiri polnoletne deklice.

Gre za hudo kaznivo dejanje, vključno z zvodništvom otroka, spolno zlorabo otroka, mlajšega od 15 let, izkoriščanjem otroka za pornografijo, prostitucijo in še mnogo drugih. Obtožen je tudi storitve kaznivega dejanja neupravičene uporabe osebnih podatkov. Osumljenec je bil prijet 27. oktobra 2022 in priveden k pripornemu nadzorniku zagrebškega državnega tožilstva, preiskovalni sodnik pa mu je odredil pripor. icon-expand Prestrašeno dekle FOTO: Thinkstock Zagrebška policija je ob tej priložnosti ponovno opozorila mlade na tveganja in možne zlorabe pri uporabi družbenih omrežij in aplikacij za deljenje vsebin ter spodbudila otroke, naj prijavijo kakršno koli zlorabo ali poskus spolno eksplicitnega vedenja na spletu. Opominjajo, da se je možno prijaviti tudi prek spletne aplikacije Red Button, katere povezava je na spletni strani ministrstva za notranje zadeve. Mladostnikom svetujejo, naj bodo previdni pri spletnem komuniciranju z neznanimi osebami, naj svojih osebnih podatkov ali kakršnih koli fotografij, še posebej spolno eksplicitnih vsebin, ne delijo z osebami, ki jih spoznajo prek spleta, družbenih omrežij ali aplikacij in naj vsak tak poskus nemudoma prijavijo policiji.