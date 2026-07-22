Prijeli 41-letnika, ki je z družbo napadel Slovenca v Medulinu

Policija v Pulju je potrdila, da je 41-letni osumljenec skupaj s tremi moškimi fizično napadel slovenska državljana.

"Policija je ugotovila, da je osumljenec 18. julija okoli 4. ure zjutraj na medulinski obali skupaj s tremi drugimi moškimi fizično napadel dva slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Vsi so bili gostje gostinskega lokala, konflikt pa naj bi se zgodil, ko sta slovenska državljana poskušala vzpostaviti stik z dekleti, ki sta bili v družbi štirih moških," pojasnjujejo na policiji.

Ko je družba zapustila gostinski lokal in se odpravila po promenadi, naj bi jim sledila tudi slovenska državljana. Eden od njiju je rekel nekaj, kar skupini ni bilo všeč, poroča Net.hr. "Prišlo je do verbalnega in fizičnega spopada, 41-letnik in trije moški pa so slovenska državljana podrli na tla in ju pretepali. 26-letnik je bil v dogodku hudo poškodovan, 23-letnik pa je utrpel lažje poškodbe," je potrdila policija.