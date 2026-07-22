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Prijeli 41-letnika, ki je z družbo napadel Slovenca v Medulinu

Pula, 22. 07. 2026 16.46 pred 46 minutami 2 min branja 5

Avtor:
N.V.
Pretepeni Slonvenec

Puljska policija je prijela 41-letnega moškega, ki je skupaj s tremi drugimi moškimi v Medulinu fizično napadel dva Slovenca, stara 26 in 23 let. Očitajo mu povzročitev hude telesne poškodbe in poskus povzročitve hude telesne poškodbe. Policija medtem še vedno išče preostale tri storilce.

Policija v Pulju je potrdila, da je 41-letni osumljenec skupaj s tremi moškimi fizično napadel slovenska državljana. 

"Policija je ugotovila, da je osumljenec 18. julija okoli 4. ure zjutraj na medulinski obali skupaj s tremi drugimi moškimi fizično napadel dva slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Vsi so bili gostje gostinskega lokala, konflikt pa naj bi se zgodil, ko sta slovenska državljana poskušala vzpostaviti stik z dekleti, ki sta bili v družbi štirih moških," pojasnjujejo na policiji.

Ko je družba zapustila gostinski lokal in se odpravila po promenadi, naj bi jim sledila tudi slovenska državljana. Eden od njiju je rekel nekaj, kar skupini ni bilo všeč, poroča Net.hr. "Prišlo je do verbalnega in fizičnega spopada, 41-letnik in trije moški pa so slovenska državljana podrli na tla in ju pretepali. 26-letnik je bil v dogodku hudo poškodovan, 23-letnik pa je utrpel lažje poškodbe," je potrdila policija

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Slovenec trdi, da družbe v lokalu nista srečala

Spomnimo, eden od pretepenih Slovencev je pred dnevi spregovoril za našo oddajo. "Prvi me je zelo močno udaril v obraz, po padcu, ko sem padel, me je še drugi," je za 24ur povedal pretepeni sogovornik. Šele po vzklikih deklet, naj se ustavijo, so napadalci odnehali in šli v svojo smer.

26-letnik trdi, da družbe nista poznala, tudi v lokalu naj jih ne bi srečala. 

Zdravniki so ugotovili, da ima zlom ličnice, zgornje čeljusti oziroma maksilarnega sinusa, zlom dna očesne votline in zlom nosnih kosti.

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KOMENTARJI5

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Hlaček
22. 07. 2026 17.42
Čaki čaki najprej sta mirno sedela in jih dobila od 3 mladeničev. Zdaj jih je bilo več. Bila sta tudi v lokalu in pecala dve domačinki. Po odhodu sta družbo sledila in jih odgovarjala. Torej sta sama iskala, prbita ko aksa...
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0 0
Pig Brother
22. 07. 2026 17.38
A niso te ljudje govorili da so to mladi fanti bli? V prejšnjem članku?
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+1
1 0
lokson
22. 07. 2026 17.35
No no, saj bomo počasi prišli na čisto. Hrvaški list, je zapisal malce drugače, ampak ja. V lokalu sta težila dekletom, katera so očitno bile v vezi s nekom iz te družbe. Ko je ta družba odhajala, pa sta šla za njimi in cmokala. Še v nebesih, bi jih za to dobil po čebuli, sploh če sta bila nesramna. Tukaj pa žrtvi. Za posrat.
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+1
2 1
flojdi
22. 07. 2026 17.28
?zakriti frisi.Čemu ali Komu
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-1
0 1
Da se mene pita..
22. 07. 2026 17.16
Verjetno sta opravljala domača dekleta,pol se je pa zgodilo kar se je.
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+2
4 2
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