Prijeli enega najbolj iskanih preprodajalcev mamil Južne Amerike

ZDA so za najbolj zloglasnim mamilarskim baronom v južnem delu Južne Amerike zaradi domnevnega pranja denarja razpisale nagrado v višini dveh milijonov dolarjev (1,7 milijona evrov), iskali pa so ga tudi Paragvaj, Bolivija in Brazilija.

Kot je povedal neimenovani vir, so Marseta prijeli ob zori v okviru akcije bolivijske policije. Potekala je v mestu Santa Cruz de la Sierra na vzhodu Bolivije, v njej pa je sodelovalo na stotine policistov. Med operacijo so aretirali še štiri osebe.

Na begu je bil od julija 2023, ko se je izmuznil iz svojega doma v Santa Cruzu na predvečer obsežne policijske operacije, katere cilj je bila njegova aretacija. Preiskovalci sumijo, da se je od takrat selil med več južnoameriškimi državami.

Paragvajska preiskava ga je povezala z več kot 16 tonami kokaina, zaseženega v Evropi, vključno z večjim zasegom v pristanišču Antwerpen leta 2021, piše v tiralici, objavljeni na spletni strani ameriškega State Departmenta.

Nogometni navdušenec Marset je zaslužek iz mamilarskih poslov pral z nakupi in sponzoriranjem profesionalnih nogometnih ekip nižjega ranga po Latinski Ameriki in Evropi ter samega sebe celo uvrščal v začetno postavo.

Svoje pošiljke drog je označil s "Kralj juga", kokain pa ukazal skriti v pošiljkah piškotov in soje, je v njegovem profilu iz leta 2024 zapisal časnik Washington Post.