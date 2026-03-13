Tujina

Prijeli enega najbolj iskanih preprodajalcev mamil Južne Amerike

La Paz, 13. 03. 2026 16.51 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Aretirali Sebastiana Marseta

V Boliviji so aretirali zloglasnega urugvajskega preprodajalca mamil Sebastiana Marseta, ki se je leta uspešno izogibal policiji po vsej Južni Ameriki, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal vladni vir. Marseta so iskali v več državah, tudi v ZDA. Vodil naj bi kriminalno mrežo, povezano s tihotapljenjem kokaina v Evropo.

Kot je povedal neimenovani vir, so Marseta prijeli ob zori v okviru akcije bolivijske policije. Potekala je v mestu Santa Cruz de la Sierra na vzhodu Bolivije, v njej pa je sodelovalo na stotine policistov. Med operacijo so aretirali še štiri osebe.

ZDA so za najbolj zloglasnim mamilarskim baronom v južnem delu Južne Amerike zaradi domnevnega pranja denarja razpisale nagrado v višini dveh milijonov dolarjev (1,7 milijona evrov), iskali pa so ga tudi Paragvaj, Bolivija in Brazilija.

Na begu je bil od julija 2023, ko se je izmuznil iz svojega doma v Santa Cruzu na predvečer obsežne policijske operacije, katere cilj je bila njegova aretacija. Preiskovalci sumijo, da se je od takrat selil med več južnoameriškimi državami.

Paragvajska preiskava ga je povezala z več kot 16 tonami kokaina, zaseženega v Evropi, vključno z večjim zasegom v pristanišču Antwerpen leta 2021, piše v tiralici, objavljeni na spletni strani ameriškega State Departmenta.

Nogometni navdušenec Marset je zaslužek iz mamilarskih poslov pral z nakupi in sponzoriranjem profesionalnih nogometnih ekip nižjega ranga po Latinski Ameriki in Evropi ter samega sebe celo uvrščal v začetno postavo.

Svoje pošiljke drog je označil s "Kralj juga", kokain pa ukazal skriti v pošiljkah piškotov in soje, je v njegovem profilu iz leta 2024 zapisal časnik Washington Post.

aretacija bolivija preprodajalec mamil

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
