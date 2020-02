Prijeli lastnika doma za ostarele, grozi mu od 3 do 15 let zapora

Kot je še objavila krapinsko-zagorska policijska uprava, je hrvaška policija osebi pripeljala v policijsko postajo v Zaboku. Za hudo kaznivo dejanje, za katero bremenijo lastnika doma Zelena oaza, so na Hrvaškem predvidene zaporne kazni od treh do 15 let zapora, poročajo hrvaški mediji.

Požar je izbruhnil minuli mesec v pomožni leseni stavbi zraven glavne stavbe doma Zelena oaza v Andraševcu. Po požaru, v katerem je umrlo šest nepokretnih stanovalcev doma, so opravili več inšpekcijskih nadzorov. Le sanitarna inšpekcija ni ugotovila večjih kršitev, poroča Index.hr. Ugotovili so številne nepravilnosti, zaradi katerih so kazensko ovadili lastnika doma, je prejšnji teden objavil hrvaški državni inšpektorat. Inšpektorji so med drugim ugotovili, da je bila lesena stavba brez dovoljenja za ureditev v stanovanjsko poslopje.