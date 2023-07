Prijeli moškega, ki je s smrtjo grozil Plenkoviću

Policisti so na območju Zadra pridržali moškega zaradi suma, da je maja resno grozil s smrtjo premierju Andreju Plenkoviću in članom vlade, je sporočila hrvaška policija. Ker storilec v času, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje, ni bil na Hrvaškem, so v preiskavi sodelovale tudi ameriške varnostne službe.

Hrvaška policija je 12. maja prejela prijavo anonimne osebe, v kateri je ta grozila s smrtjo premierju Plenkoviću in članom vlade. Pred sedež vlade na Markovem trgu v Zagrebu so tedaj takoj napotili dodatne policijske enote. icon-expand Plenkovič FOTO: Profimedia Kriminalisti iz protiteroristične službe so nato v sredo popoldne zaradi suma groženj premierju v Zadru aretirali moškega s hrvaškim in ameriškim državljanstvom in ga prepeljali v Zagreb. "Do storilca smo prišli v sodelovanju z ameriškimi varnostnimi službami. Od včeraj je pod policijskim nadzorom, kriminalistična preiskava še poteka," je danes po seji vlade pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović. Dodal je, da moškega sumijo več kaznivih dejanj.