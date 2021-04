Prijeli moškega, ki naj bi ukradel 21 milijonov evrov vredni sliki Van Gogha in Halsa

"Intenzivne preiskave so pod vodstvom državnega tožilstva potekale več mesecev," so po poročanju Guardiana sporočili s policije.

Neimenovanega moškega so aretirali v torek zjutraj v osrednjem mestu Baarn zaradi tatvin Van Goghove slike Vrt Parsonage v Nuenenu spomladi in Halsove slike Nasmejanih dečkov z vrčem. Policija je dejala, da kljub preiskavi njegovega doma niso našli nobene od slik. Van Gogha ocenjujejo na 5,8 milijona evrov, medtem ko naj bi Halsova mojstrovina na dražbi prinesla okoli 15,6 milijona evrov.

Tat je na kraj zločina prispel z motorjem, nato pa je s kladivom prodrl skozi ojačana steklena vhodna vrata muzeja in s sliko pod pazduho pobegnil. Slika v dimenziji 25 krat 57 centimetrov je naslikana s tehniko olje na platnu. Dva meseca kasneje je nizozemski detektiv Arthur Brand ob datirani naslovnici časopisa New York Times prejel dve fotografiji Van Gogha, ki naj bi dokazovali, da ni uničena.

Mojstrovino Van Gogha so iz muzeja Singer Laren, ki se nahaja v bližini Amsterdama, ukradli 30. marca lansko leto v zgodnjih jutranjih urah, in sicer v času, ko je bil zaradi koronavirusnih ukrepov zaprt. Kraja se je zgodila ob 167. obletnici rojstva slikarja iz 19. stoletja, zaradi česar je direktor muzeja Jan Rudolph de Lorm na dan zločina novinarjem na tiskovni konferenci povedal, da je "neverjetno besen".

Sliko z naslovom Vrt Parsonage je Van Goghovi naslikal razmeroma zgodaj v karieri, preden se je lotil svojih prepoznavnih postimpresionističnih del, med katerimi so njegovi nazorni avtoportreti in Sončnice.

Halsovo sliko Nasmejana dečka z vrčem iz 17. stoletja so ukradli iz muzeja Hofje van Mevrouw van Aerden v Leerdamu. Tatovi so vdrli skozi zadnja vrata in sprožili alarm, toda ko so policisti okoli pol štirih zjutraj prispeli na kraj zločina, storilcev ni bilo več.

Sliko, na kateri sta nasmejana dečka z vrčem piva, so pred tem iz muzeja ukradli tudi leta 2011 in 1988. Prvič so jo našli po šestih mesecih, drugič pa po treh letih. Hals, ki je umrl leta 1666, je bil znan kot eden največjih portretistov zlate dobe. Ena njegovih najbolj znanih slik je Smejoči se kavalir.

Kljub aretaciji niso našli še nobene od slik."Preiskava se nemoteno nadaljuje," so še sporočili s policije in dodali, da je ta aretacija pomemben premik v preiskavi. Tudi prej omenjeni Brand, ki je našel že več izgubljenih slik in velja za nekakšnega Indiana Jonesa umetniškega sveta, je aretacijo pozdravil. "Še en velik uspeh nizozemske policije," je tvitnil.