Prijeli najbolj iskanega kolumbijskega narko kralja

Dairo Antonio Úsuga , bolje znan pod vzdevkom Otoniel , je bil prijet v skupni raciji vojske, zračnih sil in policije, poroča BBC. Kolumbijska vlada je za informacije o tem, kje se nahaja, ponujala 800.000 dolarjev (687.000 evrov), ZDA pa so na njegovo glavo razpisale kar pet milijonov dolarjev (dobre štiri milijone evrov) nagrade.

" To je največji udarec preprodajalcem drog v naši državi tega stoletja ," je v televizijskem nagovoru prebivalcem ponosno sporočil kolumbijski predsednik Iván Duque in dodal, da je Otonielovo prijetje primerljivo s padcem kolumbijskega narko kralja Pabla Escobarja v devetdesetih letih.

Otorniel je postal vodja t. i. Zalivskega klana (El Clan del Golfo), prej znanega po imenu klan Usuga, potem ko so policisti pred skoraj desetimi leti na novoletni zabavi ubili njegovega brata – prejšnjega vodjo klana. V zadnjih letih je v Kolumbiji potekalo več operacij, v katerih je sodelovalo na tisoče policistov in vojakov, ki so se trudili ujeti 50-letnika, a jim doslej ni nikoli uspelo.

Kolumbijske varnostne sile so omenjeni klan označile za najmočnejšo kriminalno organizacijo v državi, medtem ko ga v ZDA opisujejo kot "močno oboroženega in izjemno nasilnega".

Tolpa, ki je aktivna v številnih provincah in ima tudi močne mednarodne povezave, se ukvarja s tihotapljenjem drog in ljudi, pa tudi z nezakonitim pridobivanjem zlata in izsiljevanjem. Nadzoruje številne poti, ki se uporabljajo za tihotapljenje mamil iz Kolumbije v ZDA, pa vse do Rusije. Domneva se, da ima okoli 1800 oboroženih pripadnikov, ki so bili večinoma novačeni iz skrajno desnih paravojaških skupin. Njihove člane so v preteklosti že aretirali policisti v Argentini, Braziliji, Hondurasu, Peruju in Španiji.

Otoniela zdaj bremenijo številne obtožbe, med drugim zaradi pošiljanja pošiljk kokaina v ZDA, ubijanja policistov in novačenja otrok za sodelovanje v tolpi. Leta 2009 je bil že obtožen tudi v ZDA, zato mu grozi postopek izročitve, zaradi katerega bi se lahko v prihodnosti lahko celo pojavil na sodišču v New Yorku.