Prijeli najbolj iskanega krivolovca tigrov v Bangladešu

Habib Talukder je deloval v gozdu mangrov Sundarbans, na meji med Indijo in Bangladešem. Na tem območju sicer živi največja populacija bengalskih tigrov na svetu. V divjini jih je ostalo le nekaj tisoč. Trgovci s črnega trga kupujejo njihove kože, kosti in celo meso za prodajo po vsem svetu.

"Dolgo je bil na begu," je povedal šef policije Saidur Rahman. 50-letni Habib je svojo kariero začel z nabiranjem čebeljega medu v gozdu. Lovec na med Abdus Salam je dejal, da ga domačini"hkrati spoštujejo in se ga bojijo". "Je nevaren človek, ki se lahko sam bori (s tigri) v gozdu."

Policist Abdul Mannan je povedal, da sta si policija in gozdarska služba že leta prizadevali za njegovo prijetje."Na skrivaj je vstopil v Sundarbans in lovil prostoživeče živali, kljub temu da mu je bil že davno prepovedan vstop v gozd," je dejal. "Te kriminalne dejavnosti je izvajal, čeprav je zoper njega odprtih že več preiskav ... V to so vpletene nekatere vplivne tolpe."

Mediji poročajo, da so osumljenca pridržali v soboto zjutraj.

Podatki popisa tigrov v Bangladešu, objavljeni leta 2018, kažejo, da se je njihovo število v Sundarbansu tistega leta z rekordno nizkih 106 leta 2015 povečalo na 114. Dobrodelna organizacija WWF je lani objavila podatke, ki kažejo, da so se po hitrem upadanju v zadnjih desetletjih ogrožene populacije tigrov po vsem svetu"izjemno" zvišale.