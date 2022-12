Prijeli osumljenca štirih umorov študentov v Idahu

Ameriški policisti so v povezavi s skrivnostnimi umori študentov univerze Idaho aretirali 28-letnega doktorskega študenta kriminologije in kazenskega prava Bryana Christopherja Kohberga. Osumljen je umorov štirih študentov in "hudega vloma".

Bryana Christopherja Kohberga so po mesecu in pol iskanja v petek aretirali ameriški zvezni policisti in agentje FBI. Izsledili so ga na domu njegovih staršev v Albrightsvillu, ki je v bližini prizorišča umorov, poroča BBC. Osumljen je štirih umorov prve stopnje in hudega vloma, je povedal tožilec Bill Thompson. Sodnik je osumljencu odredil pripor brez varščine.

icon-expand Bryan Christopher Kohberg FOTO: AP

"Šlo je za izredno kompleksen in obsežen primer. Umori so pretresli skupnost. In ubitih študentov nobena aretacija ne bo pripeljala nazaj," je ob aretaciji osumljenca povedal šef policije James Fry. Osumljeni 28-letni Kohberg je doktorski študent kazenskega prava in kriminologije na Washington State University. Ubil naj bi 21-letno Kaylee Goncalves, 21-letno Madison Mogen, 20-letno Xano Kernodle in 20-letnega Ethana Chapina. Sledov spolnega nasilja ni bilo, o motivu pa še vedno le ugibajo. Dekleta so živela skupaj v hiši, Chapin pa je bil v času umora na obisku pri Xani Kernodle, ki je bila njegovo dekle.

icon-expand Tožilec Bill Thompson na novinarski konferenci ob aretaciji Kohberga FOTO: AP

Policija je 13. novembra v hiši blizu kampusa univerze Idaho v mestecu Moscow našla štiri trupla študentov z vbodnimi ranami. Več tednov je tavala v temi, potem pa je zaprosila javnost za pomoč.

icon-expand Prižiganje svečk v spomin na umorjene. FOTO: AP

Iskali so nekoga, ki je videl avtomobil hyundai elantra bele barve. Na posebno številko so dobili 12.000 klicev in s pomočjo FBI našli pravi avtomobil in osumljenca. Morilskega orožja niso našli in tudi motiv za napad je za zdaj še neznan.