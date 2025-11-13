Prijeli šest plačancev za ugrabitev albanskega preprodajalca drog

Europolova preiskava se je osredotočala na latvijske državljane, visoko usposobljene posameznike, ki so delovali v organizirani kriminalni združbi. Najeti so bili za ugrabitev vodje albanske mreže za preprodajo drog. Ta je osumljen organiziranja kraje več ton konoplje v vrednosti več milijonov evrov.

Včeraj so bile štiri osebe aretirane na Danskem, v Franciji, Latviji in Združenem kraljestvu, preostali dve, ki sta bili aretirani oktobra 2014 v Nemčiji, pa sta bili že obsojeni.