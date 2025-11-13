Prijeli šest plačancev za ugrabitev albanskega preprodajalca drog

Europolova preiskava se je osredotočala na latvijske državljane, visoko usposobljene posameznike, ki so delovali v organizirani kriminalni združbi. Najeti so bili za ugrabitev vodje albanske mreže za preprodajo drog. Ta je osumljen organiziranja kraje več ton konoplje v vrednosti več milijonov evrov.
Včeraj so bile štiri osebe aretirane na Danskem, v Franciji, Latviji in Združenem kraljestvu, preostali dve, ki sta bili aretirani oktobra 2014 v Nemčiji, pa sta bili že obsojeni.
- FOTO: Europol
- FOTO: Europol
- FOTO: Europol
Plačancev vse več
Storilci so ponujali svoje storitve za izvajanje nasilnih dejanj v imenu drugih kriminalnih združb. Ta način delovanja se v različnih operacijah, povezanih s hudim in organiziranim kriminalom, po navedbah Europola pojavlja vse pogosteje. Pogost gre za nekdanje pripadnike specialnih enot.
Nekaj osumljencev Europolove akcije je nekdanjih vojakov francoske tujske legije, specialne enote francoskih oboroženih sil. Trend naj bi izhajal iz vojne v Ukrajini.
Ukrajinci, ki so jih usposabljale ameriške sile, legionarji in ruski plačanci, usposobljeni za boj, se po navedbah Europola vračajo s fronte in svoje spretnosti uporabljajo za organizirani kriminal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.