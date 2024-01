Prijeli Slovenca, ki naj bi pomagal pobegniti sinu ruskega guvernerja

Policisti so na območju Ljubljane aretirali 39-letnega slovenskega državljana – enega od petih ljudi, ki naj bi Artjomu Usu, poslovnežu in sinu nekdanjega ruskega guvernerja, marca lani pomagali pobegniti iz hišnega pripora, zaradi česar so italijanski organi za njim razpisali mednarodno tiralico. Preiskovalni sodnik je zanj odredil pripor.

Kot poroča italijanski časnik Corriere della Sera, je 39-letni slovenski državljan v Italijo vstopil 14. oktobra lani. Prišel je kot običajen turist in se v središču Milana prijavil v luksuzni hotel. V Milanu naj bi s svojim volvom S80 storil več prometnih prekrškov, za kar so ga tudi oglobili. Nato naj bi se odpravil v mesto Basiglio pri Milanu, kjer se je Artjom Us nahajal v hišnem priporu. Da je slovenski državljan vpleten v pobeg, katerega podrobnosti javnosti še niso znane, po poročanju italijanskih medijev dokazujejo telefonski izpiski, s pomočjo katerih so mu policisti prišli na sled. Na Generalni policijski upravi so za 24ur.com potrdili, da so v petek, 19. 1. 2024, v dopoldanskem času, na območju Ljubljane izsledili iskano osebo, zoper katero so pravosodni organi Republike Italije v začetku decembra razpisali Evropski nalog za prijetje in predajo (ENPP). "Evropski nalog za prijetje in predajo, ki ga je vložilo tožilstvo v Milanu, je bil izdan zoper več oseb v povezavi s pobegom ruskega poslovneža marca lansko leto," so zapisali. Privedli so ga k dežurnemu preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper njega odredil hišni pripor. Postopek njegove predaje Italiji je v pristojnosti pravosodnih organov obeh držav, so še dodali.

Artjom Us FOTO: Profimedia icon-expand

Artjom Us je v ZDA obtožen zarote za prevaro ZDA, zarote za bančne prevare, pranja denarja, tihotapljenja nafte in drugih kršitev sankcij, uvedenih proti Rusiji. Oktobra 2022 so ga aretirali v Milanu. Italijansko sodišče je nato lani odobrilo njegovo izročitev v ZDA, Us pa je naslednji dan pobegnil iz Italije z avtomobilom prek Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine v Srbijo, od koder naj bi odpotoval v Rusijo. Italijanski preiskovalci so ugotovili, da so bili pri pobegu uporabljeni štirje avtomobili, skupno pa naj bi mu pomagalo pet oseb. Decembra lani smo poročali, da naj bi v zvezi z njegovim pobegom na Hrvaškem prijeli 51-letnega državljana BiH, njegovega 26-letnega sina pa naj bi v Italiji prijeli italijanski policisti. Preostala dva osumljenca – srbska državljana Srdjan Lolić in Nebojša Ilić – naj bi se pred roko pravice skrivala v Srbiji.