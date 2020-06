Prijeli tesnega sodelavca Nicolasa Madura, obtoženega pranja denarja

Na Zelenortskih otokih so na podlagi Interpolove tiralice aretirali kolumbijskega poslovneža Alexa Naina Saaba Morana, tesnega sodelavca venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Ameriški organi pregona so za Saabom Moranom izdali tiralico zaradi domnevnega pranja denarja in drugih sumljivih poslov. 48-letnik je na seznamu ubežnikov tudi v rodni Kolumbiji, kjer ga iščejo zaradi povezav z venezuelsko vlado.

48-letni Alex Nain Saab Moranje bil z venezuelskim letalom na poti iz Irana v Venezuelo, med postankom na Zelenortskih otokih, kjer so želeli dotočiti gorivo, pa ga je na letališču pričakala tamkajšnja policija. Aretirali so ga na podlagi Interpolovega t. i. rdečega obvestila, ki je najvišja stopnja tiralice. Saabova odvetnica v ZDA Maria Dominguezje potrdila aretacijo, a zadeve ni želela komentirati, poroča BBC. Ameriški organi pregona so Saaba Morana julija lani obtožili pranja denarja. Bil naj bi tesni sodelavec venezuelskega predsednikaNicolasa Madurain vodilni člen v veliki korupcijski mreži. Očitajo mu, da je zaslužil večje količine denarja s precenjenimi pogodbami, pa tudi z venezuelskim državno vodenim menjalnim tečajem in distribucijo živil. Saab naj bi z Madurovimi sodelavci izkoriščal sestradano prebivalstvo Venezuele, je lani julija dejal ameriški minister za financeSteven Mnuchin. "Hrano uporabljajo kot obliko družbenega nadzora, s katerim nagrajujejo politične podpornike in kaznujejo nasprotnike, pri tem pa v svoje žepe pospravijo na stotine milijonov dolarjev," je zatrdil Mnuchin.

Znano je, da se Venezuela zaradi dolgoletne politične in gospodarske krize sooča s kroničnim pomanjkanjem hrane in zdravil. Washington Madura obtožuje nelegitimnega vodenja države, ki je prežeta s korupcijo. Marca letos so Maduru in njegovim visokim uradnikom očitali, da v državi vodijo 'narko-terorizem'. Trumpova adminstracija sicer glasno podpira vodjo venezuelske opozicije Juana Guaidoja, ki se je lani razglasil za začasnega predsednika Venezuele.

icon-expand Washington Madura obtožuje nelegitimnega vodenja države, ki je prežeta s korupcijo. FOTO: AP