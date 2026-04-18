Prijeli vodjo kartela, ki se je več let skrival v Dubaju

Daniela Kinahana so prijeli v Dubaju na podlagi naloga, ki so ga izdala irska sodišča, je poročala irska radiotelevizija RTE.
Po navedbah dubajske policije so irskega državljana prijeli v sredo po intenzivni iskalni akciji zaradi njegove domnevne vloge v mednarodni mreži organiziranega kriminala. V nadaljevanju bodo Kinahana izročili Irski v skladu s sporazumom med obema državama.
Irski minister za pravosodje, notranje zadeve in migracije Jim O'Callaghan je pozdravil aretacijo in zapisal, da se bo Kinahan na Irskem moral soočiti z obtožbami.
Kinahan je v preteklosti med drugim vodil podjetje za organizacijo boksarskih tekmovanj MTK Group, ki je med drugim zastopalo več kot 100 boksarjev, vključno s Tysonom Furyjem in Carlom Framptonom, poroča BBC.
5. februarja 2016 je rivalska tolpa Hutch skušala umoriti Kinahana v hotelu Regency v Dublinu. Takrat so oboroženi moški, zamaskirani v policiste, začeli streljati. Kinahan je uspel pobegniti, v streljanju pa je umrl eden od njegovih tesnih sodelavcev.
Vodja kartela se je po krvavem hotelskem obračunu za stalno preselil v Dubaj. Ameriška vlada je aprila 2022 zoper Kinahana in njegovo družino uvedla sankcije in ponudila petmilijonsko nagrado za njegovo prijetje.
