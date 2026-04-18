Prijeli vodjo kartela, ki se je več let skrival v Dubaju

Daniela Kinahana so prijeli v Dubaju na podlagi naloga, ki so ga izdala irska sodišča, je poročala irska radiotelevizija RTE.

Po navedbah dubajske policije so irskega državljana prijeli v sredo po intenzivni iskalni akciji zaradi njegove domnevne vloge v mednarodni mreži organiziranega kriminala. V nadaljevanju bodo Kinahana izročili Irski v skladu s sporazumom med obema državama.

Irski minister za pravosodje, notranje zadeve in migracije Jim O'Callaghan je pozdravil aretacijo in zapisal, da se bo Kinahan na Irskem moral soočiti z obtožbami.