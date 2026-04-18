Tujina

Prijeli vodjo kartela, ki se je več let skrival v Dubaju

Dubaj, 18. 04. 2026 09.30 pred 53 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Daniel Kinahan

Dubajska policija je aretirala domnevnega vodjo irskega kartela organiziranega kriminala Kinahan. Daniel Kinahan se je več let skrival v Združenih arabskih emiratih, tja pa je pobegnil po poskusu atentata nanj v dublinskem hotelu.

Daniela Kinahana so prijeli v Dubaju na podlagi naloga, ki so ga izdala irska sodišča, je poročala irska radiotelevizija RTE.

Po navedbah dubajske policije so irskega državljana prijeli v sredo po intenzivni iskalni akciji zaradi njegove domnevne vloge v mednarodni mreži organiziranega kriminala. V nadaljevanju bodo Kinahana izročili Irski v skladu s sporazumom med obema državama.

Irski minister za pravosodje, notranje zadeve in migracije Jim O'Callaghan je pozdravil aretacijo in zapisal, da se bo Kinahan na Irskem moral soočiti z obtožbami.

Nagrada za prijetje Daniela Kinahana
FOTO: Profimedia

Kinahan je v preteklosti med drugim vodil podjetje za organizacijo boksarskih tekmovanj MTK Group, ki je med drugim zastopalo več kot 100 boksarjev, vključno s Tysonom Furyjem in Carlom Framptonom, poroča BBC.

5. februarja 2016 je rivalska tolpa Hutch skušala umoriti Kinahana v hotelu Regency v Dublinu. Takrat so oboroženi moški, zamaskirani v policiste, začeli streljati. Kinahan je uspel pobegniti, v streljanju pa je umrl eden od njegovih tesnih sodelavcev.

Vodja kartela se je po krvavem hotelskem obračunu za stalno preselil v Dubaj. Ameriška vlada je aprila 2022 zoper Kinahana in njegovo družino uvedla sankcije in ponudila petmilijonsko nagrado za njegovo prijetje.

dark Cat
18. 04. 2026 10.28
To je mozno komentirat...top novice pa ne.....bbci
ap100
18. 04. 2026 10.01
ko se je dubai spraznil so tam ostali le še kriminalci, ki ne morejo nikamor drugam
vrtnar _
18. 04. 2026 09.54
dubaj je leglo razvrata kriminala prostitucije mafije to je pa res sanjsko mesto
ptuj.si
18. 04. 2026 10.02
Ga. Golob je carica tam.
ptuj.si
18. 04. 2026 09.37
Goloba?
