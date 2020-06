Prijeli župana Velike Kladuše, Fikreta Abdića

Tožilstvo unsko-sanskega kantona je danes sporočilo, da so 81-letnega Abdića prijeli v okviru obsežnejše operacije z imenom Mreža. Skupaj so prijeli šest oseb, Abdić pa je glavni osumljenec.

Prijete osebe sumijo, da so od leta 2016 storile več kaznivih dejanj zlorabe položaja ter kršitve konkurenčnih pravil pri javnih razpisih, so zapisali na spletni strani tožilstva. V ločenem sporočilu so zapisali, da so obtožili tudi Abdićevo 41-letno hčerko Edino Abdić Pleho, in sicer zaradi uničevanja pečatov občine Velika Kladuša.

Abdića so pred štirimi leti izvolili za župana občine Velika Kladuša, v kateri ima veliko privržencev, ki se še spomnijo njegove vloge v nekoč zelo uspešnem jugoslovanskem podjetju Agrokomerc. To podjetje je močno vplivalo na razvoj območja Velike Kladuše v 80. letih prejšnjega stoletja, a kot se je izkazalo, tudi zaradi finančnih malverzacij Abdića.