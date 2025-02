Prijeti Rusi, ki so vodili eno najdejavnejših hekerskih izsiljevalskih združb

V mednarodni operaciji proti kibernetskemu kriminalu so aretirali štiri ruske državljane, ki so vodili eno od najdejavnejših hekerskih izsiljevalskih združb, so sporočili iz Evropskega policijskega urada Europol. Njihov izsiljevalski program je šifriral podatke žrtev in nato zahteval plačilo. Pogoste tarče so bila podjetja.