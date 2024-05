Priklenjeni na postelje, v plenicah in brez protibolečinskih sredstev med operacijami

Zdravnika žvižgača, ki sta govorila anonimno za BBC in razkrila grozeče skrivnosti, ki se dogajajo za zaprtimi vrati izraelskih vojaških bolnišnic, sta poudarila marsikatero ravnanje s priporniki, ki ni bilo v skladu z načeli in pravili. Eden izmed njiju je povedal, da so bila protibolečinska sredstva med invazivnim medicinskim posegom pri priporniku iz Gaze v javni bolnišnici uporabljena selektivno in v zelo omejenem obsegu.

Eden izmed pripornikov, ki ga je izraelska vojska odpeljala iz Gaze na zaslišanje in kasneje izpustila, je za BBC povedal, da so mu morali amputirati nogo, ker so mu predhodno zavrnili zdravljenje okužene rane. Eden izmed zdravnikov, ki se je znašel v središču teh obtožb, pa je zanikal, da bi bile amputacije neposredna posledica tamkajšnjih razmer, vendar je druge metode, ki so jih uporabljali pazniki, označil za "razčlovečenje".

Njuna pričevanja podpira poročilo, ki so ga februarja objavili Zdravniki za človekove pravice v Izraelu, v katerem je navedeno, da so izraelski civilni in vojaški zapori postali "aparat za kazen in maščevanje" ter da so pripornikom kršene človekove pravice, zlasti pravica do zdravja.

Izraelska vojska sicer vse obtožbe zanika, trdijo namreč, da so pripornike obravnavali primerno in skrbno. A oba žvižgača, s katerima se je pogovarjal BBC, sta bila na položaju, kjer sta imela neposreden stik s priporniki. Slabo ravnanje z bolniki naj bi bilo najbolj prisotno v vojaški terenski bolnišnici v vojaškem oporišču Sde Teiman na jugu Izraela. Bolnišnico je po napadih Hamasa ustanovilo izraelsko ministrstvo za zdravje posebej za zdravljenje pripornikov iz Gaze, potem ko so nekatere javne bolnišnice in osebje izrazili odpor do zdravljenja borcev, zajetih na dan napadov Hamasa. Od takrat so izraelske sile zbrale veliko število ljudi iz Gaze, jih odpeljale v oporišča, kot je Sde Teiman, in jih zasliševale. Tiste, ki so osumljeni bojevanja za Hamas, so poslali v izraelske centre za pridržanje, številne druge pa brez obtožb nazaj v Gazo.