V boeing zaprli mačka, ki je povsem ogrizel pilotsko kabino

Trenutno je zaradi epidemije covida-19 in omejevalnih ukrepov prizemljenih več tisoč letal po vsem svetu. Tako so prepuščena na milost in nemilost nekaterim zunanjim dejavnikom, na katere človek nima vpliva. To je pred kratkim potrdil mačji potnik, ki se je na izraelskem letališču prikradel v Boeing 737 in v notranjosti pustil svoj pečat.

Prvi je o neljubem pripetljaju poročal izraelski novinar, ki je opisal, da so delavci na letališču Ben Gurion v Tel Avivu naleteli na simpatično žival, ki je za svoj kotiček izbrala kar notranjost letala. Na presenečenje vseh se je maček prikradel v parkirani Boeing 737, čeprav je bil ta zaklenjen. Očitno je bila mačku najbolj všeč pilotska kabina, saj so ga ujeli med sončenjem in uživanjem ob pogledu skozi okno kabine. Na letališču nikakor ne najdejo zdravorazumske razlage, kako se mu je uspelo vtihotapiti v letalo, jasno pa jim je, da se je tam zadrževal kar dolgo, saj je z zobmi in kremplji v pilotski kabini povzročil precej škode. Letalo je bilo nazadnje na poti 24. januarja, ko se je vračalo iz Dubaja. Omenjeni boeing je star nekaj več kot sedem let, izraelski letalski prevoznik pa ga je kupil leta 2013. Še preden bo lahko znova poletel v višave, bo treba sanirati notranjost kabine, poleg tega pa se bodo morali sprostiti omejevalni koronski ukrepi. Mački očitno obožujejo letala Ta simpatičen, a prikriti vsiljivec ni edini, ki se je v zadnjih mesecih znašel v novicah. Simple Flying je januarja poročal o podobnem incidentu, ki se je zgodil onkraj Atlantika. V tem primeru mačka niso našli v letalu, ampak v zgradbi potniškega terminala, natančneje pod stropom newyorškega letališča LaGuardia. Po enajstih dneh od izginotja se je v začetku januarja spet stisnil v objem svojega lastnika. Sicer pa so na izraelskem boeingu na letališču v Hongkongu že lani novembra zasledili odtise mačjih tačk. Ker letalo ne more vzleteti z neznano živaljo na krovu, je sum prisotnosti mačke na letalu povzročil prestavitev predvidene vrnitve letala v Tel Aviv. Jeza in nerganje sta v teh primerih odveč – kdo bi prikupnim mačkom zameril takšno početje, medtem ko lahko človeška roka naredi bistveno več škode?