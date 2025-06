'Prikupno grde', a v trendu: figurice Labubu

Nekaterim srčkan, nekaterim strašen, nedvomno pa svetovno zaželen. Viralni TikTok trend je svet začaral po tem, ko so se figurice Labubu pojavile v objavah zvezdnikov, vplivnežev in trendovskih zbirateljev.

"Kot zbiratelj vam lahko povem, da je ta trend na ravni Pokemon, kar zadeva trenutni črni trg in povpraševanje po teh stvareh. Zbiram Pokemon kartice, zato se lahko poistovetim z obema. Kar zadeva dve najbolj zbirateljski stvari leta 2025, sta to verjetno lutka Labubu in drugi obeski ter Pokemon kartice iz Pop Marta. Obe sta enaki, ne morete ju dobiti v roke," je povedal distributer pri podjetju Pop Mart Dean Pillay.

Če mislite, da boste svojega Labubuja enostavno našli na polici, žal to ne bo tako preprosto. Mrzlično povpraševanje pred izziv postavlja tudi trgovce, ki se trudijo vse navdušence čimprej osrečiti s svojo lutko.

"Dobesedno takoj, ko dobimo novo zalogo Labubusa, jih skoraj ni več. Trenutno imamo čakalni seznam, tako da je na tem seznamu verjetno že približno 300 ljudi, zato verjetno sploh ne bodo prišli na police," je pojasnil vodja blagovne znamke in projektov pri podjetju Nexus Media Sheree Steenkamp.

Vsaka škatla je majhna uganka. Obliko in barvo figurice namreč izveste šele, ko škatlo odprete.

"Upam na Dado, Babo Kukuja ali seveda na skrivnost. Bomo videli. Koga imamo? Prav, to je super. Torej, ta tukaj je Sisi in je še posebej ljubka, ker je čudovita, kajne? In zdaj ima tukaj dvojčico. Torej, jaz imam dva od teh. Prav. Najboljše pri tem je, da večina ljudi kupuje vse mogoče nore stvari za to, ker je to ena izmed bolj čudovitih," je dejal zbiratelj Zaid Motala.

In koliko bi morali odšteti zanjo? Klasične figurice se prodajajo od 20 pa vse do 50 evrov, redkejše različice pa se vrtijo okrog 100 evrov ali več. Si pa lahko omislite labubuja v človeški velikosti, za katerega bo potrebno seči globje v žep.

Na mednarodni dražbi v Pekingu je bila prodana 131 centimetrov velika lutka za rekordnih 150.324 dolarjev oziroma skoraj 130.000 evrov. Dražitelj je ob tem povedal, da je zdaj to najdražja igrača te vrste na svetu. Z dražbo namenjeno specifično labubu lutkam so tako skupno zbrali več kot 400.000 evrov.