Priljubljena turistična destinacija 'pod vodo', hudourniki odnašali vozila

Na spletu so se pojavile fotografije in posnetki vremenske ujme, ki je nedavno pustošila po Grčiji. Meteorna voda je zalila številne domove in stavbe, hudourniki so po ulicah prenašali celo avtomobile.
O hujšem neurju poročajo s Krfa, prav tako pa tudi z območij Oiniades, Aitoloakarnanije ter tudi z Neochorija, kjer je močno deževje sprožilo tudi več zemeljskih plazov. "Nad naše kraje se je zgrnila obilica deževja. Gaios, Drama, Halkidiki in vzhod Egejskega morja," je naštel meteorolog Giorgos Tsatrafilias.
Ponekod so morali ujetim domačinom in turistom na pomoč priskočiti reševalne službe, poročajo britanski mediji. Zaradi neurja so ponekod na Zakintosu in Rodosu, da bi zagotovili varnost učencev in osebja, zaprli šole. Tudi šolarjem v Atenah so podaljšali konec tedna.
Prebivalci in obiskovalci otoka Agistri v Saronskem zalivu so bili v sredo zjutraj deležni redkega prizora, saj sta se nad morjem hkrati oblikovali dve vodni trombi. Po poročanju ERT je takšen prizor redek v "zaprtih vodnih telesih", kot je zaliv. Strokovnjaki ugotavljajo, da v regiji še niso zabeležili podobnega pojava, zaradi česar je dogodek izjemen celo za znanstvenike.
Na Olimpu, Kaimaktsalanu in Falakroju so medtem zaznali prvo večje sneženje.
Vendar pa vreme še ni reklo zadnje besede. Država se namreč pripravlja na nadaljnjih 48 ur pekla, saj bi lahko nove napovedane nevihte z močnimi sunki vetra in veliko količino dežja prinesle dodatne težave.
Neurje, ki pustoši po Sredozemlju, je sicer pred tem že zajelo jug Italije in Španijo. O poplavah so poročali tudi v mestih Agrigento in San Leone na Siciliji. Dopustniki na Ibizi so bili medtem priča plazu skal, ki se je zrušil na hotel na pobočju hriba, pri čemer so bili trije ljudje poškodovani.
