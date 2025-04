Slikovite poti v Cinque Terre: 2500 evrov, če se na pot odpravite v natikačih

Oblasti parka so že leta 2019 prepovedale obutev z odprtimi ali gladkimi podplati, kot so natikači. Neustrezni čevlji lahko neposlušnega pohodnika stanejo od 50 do 2500 evrov. V najnovejših spletnih smernicah za obisk parka uradniki napovedujejo, da bodo izvajali redne preglede, da bodo zagotovili, da so sprehajalci ustrezno opremljeni.

Dodatni ukrep za varnost

Ker naj bi bili prihajajoči velikonočni prazniki še posebej obremenjeni, uradniki zaostrujejo tudi druge predpise. Med vrhuncem sezone se na priljubljenih odsekih pohodniških poti Cinque Terre uvaja enosmerni sistem, poroča Euronews. Pot Sentiero Verde Azzurro se vije vse od Monterosso al Mare do Riomaggioreja, na poti pa poteka skozi Vernazzo, Corniglio in Manarolo. Na predvidene dneve, ki bodo aprila, maja in junija letos najbolj obremenjeni, bo del poti Monterosso-Vernazza enosmeren vse od 9.00 do 14.00 ure. V tem času se bodo sprehajalci lahko odpravili le iz mesta Monterosso proti Vernazzi, smeri, ki jo glede na štetje ljudi v prejšnjih letih izbere 70 odstotkov obiskovalcev. Enosmerni sistem bo deloval od 19. do 21. in od 25. do 27. aprila, 1., 29. in 31. maja ter od 1. do 2. junija. "Ta ukrep, ki je bil že uspešno preizkušen v letih 2023 in 2024, je namenjen izboljšanju uporabe poti in zagotavljanju varnosti obiskovalcev z izogibanjem nevarnim križiščem in zastojem na posebej ozki in strmi poti," pojasnjujejo oblasti nacionalnega parka Cinque Terre.