Luksuzno letovanje v nacističnem letovišču ob baltskem morju

Danes kontroverzen, a tipičen primer arhitekture tretjega rajha je zasnoval Clemens Klotz, gradnjo pa je nadzoroval "Hitlerjev arhitekt" Albert Speer. Koncept je v zgodnjih tridesetih letih prejšnjega stoletja zasnoval Robert Ley, vodja nacističnega ideološkega programa "Kraft durch Freude" ("Moč skozi veselje"), ki ga je vodila ideja, da si vsak delavec zasluži počitnice na plaži, piše dnevnik.hr.

Vsaka soba je imela pogled na morje, dve postelji, omaro in umivalnik. Sobe so bile majhne, vsako nadstropje pa je imelo skupno kopalnico. Letovišče je imelo tudi trgovine ter prostore za kulturna, športna in zabavna dogajanja.

Pri gradnji so sodelovala vsa večja gradbena podjetja tretjega rajha in skoraj devet tisoč delavcev na prisilnem delu. Z izbruhom vojne leta 1939 so jih premestili v tovarne orožja, Hitlerjevo prvo od domnevno petih načrtovanih letovišč pa je ostalo prazno. Zgrajenih je bilo osem stanovanjskih blokov, kino in gledališče, niso pa bili dokončani bazeni in festivalna dvorana.

Minila so desetletja, preden je gromozanski železobetonski kompleks zaživel kot letovišče. Med vojno so bili v Prori nastanjeni begunci iz Hamburga, ob koncu vojne begunci iz Vzhodne Nemčije, ko je otok zasedla sovjetska vojska. Sredi petdesetih let prejšnjega stoletja, po ustanovitvi Narodne ljudske armade Vzhodne Nemčije, pa je letovišče postalo vojaško oporišče.