Priljubljeno smučarsko središče zaradi gneče omejuje izdajo vozovnic

Madonna di Campiglio je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prvo smučarsko središče v Italiji, ki se je odločilo za tovrstno omejitev. Ta sicer velja le za dnevne in urne smučarske vozovnice. Omejitev za sezonske in večdnevne vozovnice medtem ni.

Ljubitelji smučanja, ki si želijo prihodnji teden zagotoviti kakšen dan smučanja v Madonni di Campiglio, lahko sicer smučarsko vozovnico kupijo vnaprej.

Omejitev prodaje smučarskih vozovnic bo za zdaj veljala le prihodnji teden, ko je na smučiščih pričakovati večje število ljudi. Če se bo ta izkazala za uspešno, pa bi jo lahko tudi ponovili, in sicer med poznim januarjem in sredino februarjem, ko je prav tako pričakovati povečano število ljudi na smučiščih.

Smučarsko središče Madonna di Campiglio leži v vzhodnih italijanskih Alpah in nudi spektakularne razglede na okoliške gore. Ponuja 155 kilometrov smučarskih prog, na katerih skupaj deluje skoraj 60 žičniških naprav. Naravnega snega je trenutno razmeroma malo, a je večina prog že odprtih.