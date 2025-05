Priljubljeno turistično destinacijo zajela supercelična nevihta: vozila ujeta v ledu

Na nekaterih drugih delih je padlo toliko toče, da so bile ulice praktično vkleščene pod pokrovom ledu. To sredozemsko počitniško mestece se je tako odelo v podobo, ki prej spominja na zimske mesece kot pa začetek maja.

Na posnetkih, ki kažejo razdejanje, je na prostem opaziti le redkokatero osebo. Številni so v času silovitega neurja zatočišče poiskali v notranjosti stavb. Avtomobili so medtem podobno kot ulice pokriti z ledenimi zrni. Več španskih medijev je poročalo, da so zamude imeli tudi vlaki.

Toča naj bi med drugim prizadela mesta Guadasséquies, Calles, Villar del Arzobispo in l'Ollerio. Reševalne službe so aktivirale protokol pomoči skupnosti. Občinske oblasti so se odločile odpreti več začasnih zatočišč, kamor so se lahko zatekli brezdomci.

Državna meteorološka agencija AEMET je sporočila, da so vremenske težave povezane s "ciklonsko supercelično nevihto, ter dodala, da se nevihta močno širi ter premika proti jugovzhodu države.