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Priložnost za delo: EasyJet množično zaposluje starejše

London, 29. 08. 2026 08.55 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
EasyJet letalo

Britanski letalski prevoznik Easyjet je zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že vse od leta 2022, tako da je odtlej število zaposlenih, starejših od 50 let, več kot podvojil, število starejših od 60 let pa je povečal za skoraj štirikrat, so sporočili iz družbe.

Četudi jih mnogo domneva, da so za kabinsko osebje primerni zlasti mlajši delavci, to ne drži, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prepričani v britanskem nizkocenovnem prevozniku.

EasyJet
EasyJet
FOTO: Bobo

Njihove raziskave kažejo, da so mnogi, ki poklicno pot zamenjajo po 50. letu, bolj zadovoljni, so izpostavili. Poleg tega imajo starejši več življenjskih izkušenj, kar da cenijo tudi Easyjetove stranke.

V tej luči si v družbi želijo še več zaposlenih, starejših od 50 let. Prijave bodo odprli s septembrom.

easyjet delavci

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