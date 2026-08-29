Priložnost za delo: EasyJet množično zaposluje starejše

Četudi jih mnogo domneva, da so za kabinsko osebje primerni zlasti mlajši delavci, to ne drži, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP prepričani v britanskem nizkocenovnem prevozniku.

Njihove raziskave kažejo, da so mnogi, ki poklicno pot zamenjajo po 50. letu, bolj zadovoljni, so izpostavili. Poleg tega imajo starejši več življenjskih izkušenj, kar da cenijo tudi Easyjetove stranke.

V tej luči si v družbi želijo še več zaposlenih, starejših od 50 let. Prijave bodo odprli s septembrom.