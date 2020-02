Priložnost za zajezitev koronavirusa vse manjša, v iranskem mestu Qom že 50 mrtvih

Število primerov okuženih z novim koronavirusom izven Kitajske se iz dneva v dan povečuje. Medtem ko so prve primere obolelih potrdili v Afganistanu, Kuvajtu in Bahrajnu, je Južna Koreja zabeležili 161 novih okužb. Iranske oblasti pa poročajo o visokem povečanju števila smrtnih žrtev.

Ne zgolj Kitajska, z vse večjim številom okuženih in smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa se soočajo v Južni Koreji, Iranu in sosednji Italiji. Tu so danes potrdili že četrto smrtno žrtev. Samo na Kitajskem so potrdili že preko 77.000 okuženih, umrlo je več kot 2600 ljudi, poroča BBC. V preostalih državah sveta, kjer so do sedaj zabeležili primere okužbe s koronavirusom, pa so po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zabeležili preko 1200 obolelih. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pa svari, da je priložnost za zajezitev virusa vse manjša. Znanstveniki po svetu skrbi predvsem povečanje števila primerov izven Kitajske, v Južni Koreji, Italiji in Iranu.

Virus se vse hitreje širi izven Kitajske. FOTO: AP

Iranski uradnik: v Qomu že 50 mrtvih v zadnjem mesecu Zgolj danes so prve primere koronavirusa potrdili v Afganistanu, Kuvajtu in Bahrajnu - povsod gre za osebe, ki so se vrnile iz Irana. Iranska tiskovna agencija ILNApa je danes poročala, da je v iranskem mestu Qom zaradi koronavirusa v tem mesecu, natančneje od 13. februarja dalje, umrlo že vsaj 50 ljudi. Gre za veliko večjo število od zadnje uradne številke - še včeraj so namreč poročali, da je v Iranu skupno okuženih 43 oseb, umrlo naj bi jih 12, piše AP. ILNA navaja uradnika Ahmad Amiriabadi Farahani, ki je potrdil tudi, da je v karanteni v omenjenem mestu trenutno več kot 250 oseb. Največ primerov izven Kitajske sicer beležijo v Južni Koreji, kjer so zgolj v ponedeljek potrdili novih 161 primerov. Do sedaj je umrlo sedem oseb. Število primerov se je hitro začelo povečevati, ko so med člani verske sekte v mestu Daegu odkrili večje število okuženih, in v samo tednu dni naraslo za več kot 700. Mesto je v karanteni.

V primerih okužbe v Afganistanu, Bahrajnu in Kuvajtu gre za osebe, ki so prišle iz Irana. FOTO: AP