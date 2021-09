Primarne volitve madžarske opozicije prekinil kibernetski napad

Primarne volitve opozicije so se začele v soboto tako po spletu kot na stojnicah, postavljenih na javnih mestih v parkih, mestih in nakupovalnih središčih, vendar pa je bilo glasovanje po dveh urah zaradi tehničnih težav prekinjeno.

Po navedbah organizatorjev se je zgodil kibernetski napad. Opozicija je odgovornost zanj pripisala premierju Viktorju Orbanu in vladi, češ da so se "ustrašili, da bi množica ljudi izrazila svoje mnenje". Zagotovili so, da se bo "zgodovinski proces" v ponedeljek nadaljeval.

V Fideszu so opozicijo medtem pozvali, naj "za svojo nesposobnost ne krivi drugih". Osrednji provladni dnevnik Magyar Nemzet je kritiziral zlom sistema in "popolno amaterstvo" volitev, ki so jih zaznamovali "veliki organizacijski problemi".