Primer Breonne Taylor: Po odločitvi sodišča v ZDA izbruhnili novi množični protesti

Več kot šest mesecev potem, ko so policisti v Louisvilleu med izvrševanjem naloge vdrli v stanovanje Breonne Taylor in jo ubili, se je velika porota odločila, da bo obtožila samo enega od treh policistov, ki so bili vpleteni v dejanje, poroča BBC. Porota okrožja Jefferson je policista obtožila brezobzirnega ogrožanja zaradi nabojev, ki so končali v sosednjem stanovanju, ne pa zaradi smrti Taylorjeve. Odvetnik družine ustreljene reševalke Ben Crump je izrazil ogorčenje zaradi odločitve porote. "To je nezaslišana in žaljiva odločitev," je dejal Crump.

Policija je marca letos v Louisvillu iskala nevarnega preprodajalca mamil, ki pa je bil takrat že aretiran in sploh ni živel na naslovu Taylorjeve, kamor so v zgodnjih jutranjih urah vdrli policisti Brett Hankinson, Myles Cosgrove in Jonathan Mattingly. Taylorjevo in njenega zaročenca Kennetha Walkerja je hrup prebudil. Ker sta mislila, da gre za vlomilce, je zaročenec streljal in enega od policistov zadel v nogo. Policisti so na streljanje odgovorili. Cosgrove je zadel Taylorjevo, Hankinson pa je streljal na vse strani.

Po odločitvi sodišča so se na ulice podali protestniki

V Louisvillu so napeto čakali na odločitev porote in župan Greg Fischer je vnaprej uvedel policijsko uro. Policija je omejila dostop do središča mesta. Ukrepi so se izkazali za upravičene, saj so zaradi nezadovoljstva z odločitvijo porote izbruhnili protesti. Po Louisvillu je odmevalo:"Ni pravice, ni miru,"in podobna gesla proti policijskemu nasilju. Sprva so bili protesti, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi, mirni. Nato so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo, ki je, kot je sporočila, aretirala 46 ljudi.

Med protesti sta bila s strelnim orožjem ranjena dva policista. Po poročanju televizije CNN so morali enega od policistov operirati, nihče od njiju pa ni v smrtni nevarnosti. Vršilec dolžnosti načelnika policije v Louisvillu Robert Schroeder je sporočil, da so prijeli enega osumljenca za napad. Ob tem je izrazil zaskrbljenost za varnost policistov. "Stanje je nevarno. Varnost naših pripadnikov in skupnosti, ki ji služimo, je najpomembnejša," je dejal na novinarski konferenci. Guverner Kentuckyja Andy Beshar je na ulice Lousvilla napotil tudi pripadnike nacionalne garde z oklepnimi vozili. Protesti so potekali v več ameriških mestih, med drugim v New Yorku, Washingtonu, Chicagu, Atlanti in Philadelphii. Iz Atlante poročajo aretacijah protestnikov.