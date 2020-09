Primer Breonne Taylor: Posnetki razprave velike porote bodo javno objavljeni

Generalni državni tožilec v Kentuckyju Daniel Cameron je v izjavi dejal, da je velika porota tajno telo. Povedal je, da spoštuje sodnikov ukaz in da bo "posnetek objavil v sredo". Neimenovani porotnik, ki zahteva objavo posnetkov trdi, da bili v omenjenem primeru porotniki uporabljeni kot "ščit za odvračanje odgovornosti". Družina Breonne Taylor je prav tako zahtevala objavo posnetkov. V izjavi družine in njihovih odvetnikov so v torek dejali, da je gospod Cameron napačno predstavil besede in odločitev porote. "Generalnega državnega tožilca pozivamo, naj izda popolno in neurejeno kopijo posnetka, skupaj z vsemi dokazi," piše.

Breonna Taylor zdravstvena delavka je bila ustreljena, ko so policisti 13. marca vdrli v njen dom v Louisvilleu. Na podlagi odredbe so izvajali preiskavo, zaradi suma nedovoljne uporabe in razpečevanja maimi, vendar drog v domu niso našli. Prejšnji teden je bil en policist obtožen brezbrižnega streljanja v sosednje stanovanje, vendar nihče ni bil obtožen v zvezi s smrtjo gospe Taylor. Njena smrt in poznejša odločitev, da nobenega policista ne obtoži mora ali ubojstva, sta privedla do večkratnih protestov Black Lives Matter v Louisvilleu in drugod.