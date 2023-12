Primer hrvaškega kirurga, ki naj bi delal tudi v Sloveniji, prevzelo tožilstvo

Hrvaški preiskovalni portal Telegram je septembra objavil članek o lepotnem kirurgu Matiji Miletiću , lastniku poliklinike MM Medestetica, ki ga nekdanje pacientke obtožujejo nestrokovno opravljenih posegov, ki so jim pustili trajne posledice. Kot trdijo, so imele po operacijah ali popravkih hude zdravstvene zaplete, nekatere so bile celo hospitalizirane. Telegram je objavil tudi njihove fotografije, iz katerih je razvidna iznakaženost.

Telegram je izvedel še, da je komisija o tem obvestila ministrstvo za zdravje. Na ministrstvu so jim to potrdili in povedali, da so zadevo predali v obravnavo hrvaškemu državnemu tožilstvu (DORH), ki bo izvedlo nadaljnje ukrepe. Neuradno je na teren odšla tudi zdravstvena inšpekcija, ki je pri delu dr. Miletića prav tako ugotovila vrsto nepravilnosti, še poroča Telegram.

Kot poroča Telegram, je zbornica strokovne napake ugotovila pri pacientki, ki je konec septembra javno spregovorila o tem, da je imela po posegu pri dr. Miletiću resne zdravstvene zaplete, ki so trajali več mesecev, posledice pa čuti še danes. Neuradno naj bi komisija ugotovila, da je Miletić pred posegom in po njem naredil vrsto strokovnih napak, da ni upošteval pacientkinih pritožb o težavah, njena zdravstvena dokumentacija, ki jo je predložil zdravniški zbornici, pa je bila nepopolna.

Dva meseca pozneje je nepravilnosti pri delu omenjenega kirurga tudi formalno potrdila Hrvaška zdravniška zbornica. Njihova komisija za strokovni nadzor je ugotovila, da je Miletić pri zdravljenju ene od pacientk zagrešil vrsto strokovnih napak, razkriva Telegram. Informacijo so jim na zbornici tudi uradno potrdili, niso pa pojasnili, kaj konkretno so ugotovili, češ da "medijev oz. javnosti ne obveščajo o podrobnostih postopkov v teku".

Hude obtožbe nekdanjih pacientk in neukrepanje pristojnih

Pacientka, pri kateri je zbornica ugotovila kršitve, je bila ena od sogovornic omenjenega portala, ki so podrobno opisale svoje izkušnje in povedale, da jim je Miletić brez njihove vednosti povečeval ustnice s cenenimi polnili, ki so sicer prepovedana, njihovi obrazi so bili deformirani, hude posledice pa so trpele več let. Med drugim so zatrjevale, da je posege izvajal brez zaščitne medicinske opreme, da jim ni izstavljal računov in da niso nikoli prejele zdravstvene dokumentacije, ki jim jo je bil dolžan izročiti. Ena od pacientk je imela na obrazu več mesecev odprto rano, iz katere je tekla krvi. Čeprav ji je kirurg zagotavljal, da je vse v redu, je nesrečnica končala v bolnišnici. Danes je po dolgotrajnem zdravljenju trajno iznakažena.

Nekdanje pacientke dr. Miletića so sicer že pred leti spregovorile za oddajo Preverjeno na Novi TV, vendar je on kljub temu nadaljeval z delom v svoji zagrebški polikliniki in se na spletu oglaševal kot "znani hrvaški plastični kirurg z veliko izkušnjami". Njihove prijave na pristojne institucije pa so naletele na gluha ušesa.